Las Carreras de Caballos impulsan a Sanlúcar a rebasar el 90% de ocupación hotelera en agosto

Sanlúcar de Barrameda ha cerrado los meses de julio y agosto con resultados turísticos considerados muy positivos por el Ayuntamiento. Según los datos difundidos, la ocupación hotelera se mantuvo en niveles altos, la actividad hostelera registró gran dinamismo y la Oficina Municipal de Turismo atendió a un elevado número de visitantes.

Ambos meses de la temporada alta, julio y agosto, tuvieron porcentajes muy elevados de ocupación, en consonancia con los años anteriores. En el mes de julio, en concreto, el porcentaje fue de 82,96%, una cifra casi idéntica al del año 2024, en la que fue ligeramente superior con un 83,15%. Sin embargo, en agosto la cifra incremento casi un punto con respecto al pasado año, siendo este 2025 de un 90,87% frente al 90% del 2024. Entre los dos meses de verano, resaltan los días de las tradicionales carreras de caballos, con dos ciclos de tres días cada uno en el mes de agosto, cuando la ocupación hotelera alcanzó el 100%. Así, se pone de manifiesto la importancia de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional, que pide ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la cantidad de visitantes, ya no solo nacionales, si no procedentes de otros países que quedan maravillados por el espectáculo deportivo en las playas de Sanlúcar.

A su vez, la Oficina Municipal de Turismo también arroja datos significativos sobre el turismo en la ciudad. En el mes de julio, este servicio atendió a 4.879 visitantes, frente a los 4.816 de 2024; y en agosto, a 13.186, frente a los 13.988 de la pasada temporada estival. La procedencia de los turistas ha sido mayoritariamente nacional, destacando los visitantes de Andalucía, Madrid y País Vasco. Entre los extranjeros han predominado los procedentes de Francia, Alemania y Reino Unido. Concretamente, la Oficina Municipal de Turismo atendió a 4.606 visitantes españoles (4.512 en 2024) y 273 extranjeros (304 el año pasado) en julio y a 18.796 turistas nacionales (13.564 en 2024) y 978 internacionales (424 en 2024).

Se estima que la población de Sanlúcar prácticamente se duplica durante el periodo vacacional, según los datos de los servicios municipales de limpieza. Estas cifras se calculan a partir de los criterios del Plan Director de Residuos de Andalucía, ajustados a la dinámica específica de un municipio turístico y costero como Sanlúcar, donde se considera una generación media de 0,95 kilogramos de residuos por habitante y día.

Rota: 3ª localidad más ocupada de la provincia

Por otro lado, Rota ha vuelto a consolidarse este verano como uno de los destinos turísticos más destacados de la provincia. Con una ocupación hotelera superior al 94% en agosto, la localidad se situó como la tercera con mayor índice de alojamiento, únicamente por detrás de Zahara de los Atunes y Conil. El Ayuntamiento de Rota se ha congratulado por estos datos que reflejan la capacidad de atracción del municipio, elegido por miles de visitantes como lugar de descanso y disfrute durante la temporada estival.