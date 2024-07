Carmen Pérez, portavoz del PP de Sanlúcar: “Confío en que se acaben las disputas entre los socios de gobierno"

Sanlúcar/Fue clara ganadora en las elecciones municipales de mayo del 2023 en Sanlúcar. Nueve concejales, dos más que sus perseguidores: IU y PSOE. Pero la Presidenta del Partido Popular de Sanlúcar, Carmen Pérez, sabía que no iba a ser suficiente para alcanzar la alcaldía. El pacto, que denomina como "antinatural", entre la actual alcaldesa y el exalcalde -Carmen Álvarez y Víctor Mora- la relegó un mandato más a la oposición en el Consistorio sanluqueño. Desde el Palacio Municipal, la también senadora en Madrid observa las disputas entre los socios de gobierno y pide "trabajo" para "una ciudad paralizada".

–Un año después del pacto que le dejó sin Alcaldía. ¿Cómo valora la gestión del Gobierno local de coalición?

–Es un pacto de gobierno antinatural, que no tendría que haberse hecho en ninguno de los casos. Todos los sanluqueños sabían de la mala relación política entre ambas formaciones, incluso terminando en los juzgados. Se sabía de la complejidad del pacto y el tiempo ha dado la razón. Tras este año observamos un equipo de gobierno totalmente dividido, enfrentados entre ellos, y eso se palpa en el día a día y en la gestión. La ruptura es un hecho, con 'Delegaciones estanco', no hay coordinación entre la alcaldesa y las delegaciones. Lo que queda es un equipo de gobierno roto, con dos partidos políticos con dos alcaldes y en una disputa en la que cada uno tira de la cuerda para ver quien gana, mientras que los que perdemos somos los sanluqueños. Ha quedado al descubierto en este año de gobierno las carencias, la falta de gestión de PSOE e IU, y la falta de voluntad de ambos partidos para arreglar las situaciones y dar solución a los problemas de Sanlúcar.

–¿Cree que afecta negativamente a la ciudad la relación entre los socios?

–No cabe duda. Si entre ellos no hay una comunicación, ni un trabajo ordenado y organizado, pasa factura a Sanlúcar. La ciudad está parada, no se sacan proyectos, no tenemos presupuestos, las mismas ordenanzas que en 2022, en definitiva, Sanlúcar está paradísima y eso lo sufrimos los sanluqueños. Venimos de un gobierno socialista de muchos años, donde Sanlúcar ha sufrido mucho, y con este pacto IU venía diciendo que iba a solucionar los problemas de Sanlúcar, pactando con el PSOE sabiendo las limitaciones que tenía, pero que ellos serían capaces de arreglarlo y tenían las soluciones para hacerlo. Nos hemos encontrado que, al final, ni PSOE ni Izquierda Unida, que iba a ser el salvador de Sanlúcar. Es un año perdido, los sanluqueños estamos de espectadores en un partido de tenis donde cada día uno le tira la pelota al tejado del otro.

–¿Qué es lo que más preocupa al Partido Popular?

–Nos preocupa la paralización de Sanlúcar. La imagen de una ciudad sucia, abandonada, con los contenedores llenos, problemas con la maquinaria, nos falta personal en casi todas las delegaciones. Sanlúcar no está funcionando, y si no lo hace es porque el equipo de gobierno no funciona. Por culpa de no saber gestionar y de los egos partidistas, porque al final pactaron por intereses partidistas, nos están llevando a la deriva. Ellos están para atajar y solucionar los problemas reales de los sanluqueños, no para culparse los unos a los otros como ahora que no tienen presupuesto ni personal. Deben de sentarse de una vez por todas, hablar claro, poner las cartas encima de la mesa y si no son capaces juntos de poner soluciones, igual tienen que hacer un examen de conciencia y dar un paso atrás. No se puede consentir que Sanlúcar esté en el estado en el que se encuentra y parece que no va a cambiar. El colmo es que la alcaldesa le pide a los sanluqueños paciencia después de un año sufriendo la nefasta gestión. Hay que buscar medidas para solucionar los problemas y creo que son incapaces. Ha quedado demostrado que no conocían tanto la ciudad ni los problemas que tenía y desde el PP estamos muy preocupados.

–¿Le decepcionó personal y políticamente no convertirse en alcaldesa tras ser la lista más votada?

–La palabra no es decepción. Cuando ganas las elecciones, lo lógico y normal es que lo seas pero sabíamos que eran las normas el pactar con otros partidos para obtener la mayoría que nosotros no teníamos. Sentí tristeza después de tantos años en la oposición y una campaña electoral dura, en la que nos pateamos Sanlúcar palmo a palmo. Aún después de los resultados hemos seguido trabajando desde la oposición, a la que nos mandó un pacto de perdedores, no los sanluqueños, a los que tengo que agradecer que nos hicieran la lista más votada. A esa confianza no cabe la decepción, si no el seguir trabajando por ellos.

–¿Cómo valora el papel del PP en esta oposición?

–Nuestra labor es fiscalizar el trabajo de este equipo de gobierno. Estar atentos al día a día, llevar propuestas a pleno, nuestros ruegos y preguntas, estar de la mano del ciudadano, en contacto permanente y trasladando al Ayuntamiento todas las demandas y necesidades que tiene la ciudad. En esa línea vamos a seguir, con una oposición fuerte y fiscalizadora, siempre muy pendiente del trabajo que haga este Gobierno. No vamos a votar sí a todo, sin tener toda la información como nos pasa en algunas casos.

–¿Qué le trasladan los ciudadanos en la calle?

–La gente en la calle nos apoya y anima a continuar. Los que nos votaron querían que gobernáramos pero los que votaron a PSOE e IU también se han sentido decepcionados porque después de un año de gobierno han visto en sus acciones y en la nula gestión del Ayuntamiento que lo que prometieron en su día ni siquiera lo han empezado. En la calle nos trasladan cariño, mucho ánimo y que sigamos, porque Sanlúcar necesita del Partido Popular. Nos piden que sigamos ahí, yo le agradezco al pueblo que nos llamen y nos mensajeen pidiendo ayuda y trasladando problemas. Es de agradecer porque significa que creen en nuestro proyecto de ciudad y que confían en nuestro trabajo.

–La alcaldesa ha reclamado en muchas ocasiones que tanto laDiputación como la Junta están marginando a Sanlúcar. ¿Es así?

–Ni estoy de acuerdo ni dice la verdad: Carmen Álvarez miente. La Diputación y la Junta, a pesar de ser del PP, siempre está ahí. Los hecho están, invirtiendo en Sanlúcar. La alcaldesa se escuda en echarle la culpa a las otras administraciones para tapar su nefasta gestión y el mal trabajo que está realizando. Es más facil echarle las culpas a otro que reconocer que no está haciendo las cosas bien y que el cargo le ha quedado grande.

–¿Habrá presupuestos?

–No depende de mí, depende de un equipo de gobierno donde son 14. Pactaron porque decían que tenían las soluciones para Sanlúcar y para que sus concejales sacaran los proyectos que, según ellos, eran necesarios. Es cierto que confíamos en que se pongan de acuerdo porque está el bienestar y el futuro de la ciudad en juego. Estar a estas alturas sin presupuestos y con disputas entre 14 concejales da una imagen patética y lamentable.

–¿Qué espera de los tres años restantes de mandato?

–Confío que estas disputas entre PSOE e IU se acaben y se pongan de acuerdo. Lo único que se le pide es que se pongan a trabajar.

–¿Confía en una mayoría absoluta en las próximas elecciones?

–Ahora mismo lo que le preocupa al PP es la situación de Sanlúcar. Un municipio con un equipo de gobierno dividido, sin presupuestos y una gestión que brilla por su ausencia. Ese es el centro del trabajo del PP, seguir al lado y dándole voz al ciudadano en el Ayuntamiento y fiscalizando la labor del gobierno de Álvarez y Mora. Trabajar y estar al lado del sanluqueño, las elecciones ya vendrán, al final lo importante es servir al ciudadano y trabajar por y para Sanlúcar e intentar dar solución a los problemas.