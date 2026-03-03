Carmen de Lara, presidenta de Cruz Roja en Cádiz: "La entrega de los voluntarios hace que nadie se quede atrás”

El delegado autonómico de Cruz Roja en Andalucía, Jerónimo Vera, ha realizado una visita a los equipos de la organización en Cádiz que han participado en el último mes en la respuesta a las emergencias causadas por las borrascas Leonardo y Marta, que tantos estragos han causado en el conjunto de Andalucía y en especial en Cádiz.

Junto a la presidenta provincial de Cruz Roja en Cádiz, Carmen de Lara, el delegado autonómico ha convocado una rueda de prensa para hacer balance del dispositivo desplegado durante este último mes, la “mayor movilización ante una emergencia en nuestra comunidad”, recordó Jerónimo Vera, ya que ha supuesto la participación de más de un millar de personas voluntarias y técnicas, que se han volcado tanto en la fase de emergencia como en la posterior fase de recuperación.

Este última fase aún permanece activa. De hecho, hasta el pasado fin de semana, el voluntariado de Cruz Roja ha seguido ayudando a la población afectada con la limpieza de viviendas y fincas que sufrieron daños en las inundaciones. Pertrechados con monos de limpieza, mangueras a presión, escobones y EPIS, cientos de voluntarios han ayudado a quienes se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad, retirando enseres y quitando el barro de decenas de viviendas.

“Personas voluntarias de Granada, Almería y Huelva han viajado a Córdoba, a Jaén y a Cádiz para ayudar en esta limpieza; de la misma manera, desde Andalucía hemos enviado ayuda a Extremadura e incluso a Portugal, a donde cedimos equipos electrógenos para apoyar a nuestros hermanos de la Cruz Roja portuguesa a finales de enero”, explicó Jerónimo Vera, que destacó los valores de unidad y de cooperación en Cruz Roja. “Hemos visto el principio de humanidad hecho realidad”, expresó por su parte la presidenta provincial.

Tras la rueda de prensa, Jerónimo Vera y Carmen de Lara visitaron algunos de los puntos donde se han realizado estas actuaciones, como las pedanías rurales de Jerez, Zahara de la Sierra o Grazalema.

Ambos responsables de Cruz Roja subrayaron “el ejemplo de dedicación y solidaridad” del voluntariado. “Las personas voluntarias han demostrado estar a la altura, de manera comprometida, profesional y cercana. Queremos aprovechar para trasladarles públicamente nuestro agradecimiento, porque su entrega es la que hace posible que, en los momentos más difíciles, nadie se quede atrás”, ha manifestado Carmen de Lara.

“Ha sido una emergencia que se ha extendido por diferentes provincias, lo que ha supuesto todo un desafío. Hemos tenido actuaciones prácticamente en todas las provincias andaluzas, aunque sin duda, Cádiz ha sido la que ha sufrido los mayores daños y donde se han producido más incidentes”, explicó Jerónimo Vera.

Con la llegada de la borrasca Leonardo, a comienzos de febrero, Cruz Roja fue activando todas sus capacidades y equipos, a petición de las administraciones que lo requerían, como los ayuntamientos de diferentes localidades de la región que activaron sus planes de respuesta. El personal de Cruz Roja estuvo participando en todos los espacios de coordinación, destacando los puestos de mando liderados por la Agencia de Emergencia de Andalucía, con la que la institución cuenta con un convenio de actuación.

Desde un primer momento se movilizaron ambulancias, vehículos de transporte de personas y vehículos logísticos para el transporte de mercancías y, sobre todo, los equipos especializados en el montaje de albergues provisionales. Cruz Roja también realizó labores de rescate y salvamento, con embarcaciones que recorrieron las zonas rurales de Jerez que se vieron inundadas por el río Guadalete. Entre todas las operaciones de rescate, Carmen de Lara recordó “la evacuación de una persona mayor en El Portal, con insuficiencia respiratoria, a la que los equipos de rescate trasladaron en lancha hasta una zona segura donde ya esperaba una ambulancia”.

Antes de que el llamado río atmosférico impactara en la región, Cruz Roja reforzó desde su centro logístico autonómico (situado en Córdoba) los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de la provincia de Cádiz, a donde se destinaron camas ante el mayor riesgo de lluvias e inundaciones. En total, se habilitaron 16 albergues provisionales con más 1.910 camas en cinco provincias de Andalucía: desde Córdoba capital (ante el desbordamiento del Guadalquivir), a localidades de Sevilla, Granada (donde se montó un albergue para personas sin hogar) y, sobre todo, en la provincia de Cádiz, donde se llegaron a abrir y dotar de camas a siete albergues. A ellos se sumó el dispositivo especial de Ronda, que prestó asistencia y atención social a la población de Grazalema cuando la localidad serrana fue desalojada al completo.

A Grazalema Cruz Roja desplazó además un equipo sanitario para atender urgencias en una situación especialmente compleja y un equipo de soporte, hasta que la última persona fue evacuada con seguridad.

Este “albergue” de Ronda fue un buen ejemplo de la labor integral de Cruz Roja en este tipo de emergencias, como destacó Jerónimo Vera: “Además de los rescates y asistencias más urgentes, tenemos la capacidad de abordar otros aspectos sociales, que son igualmente importantes. En aquel albergue no durmió nadie, porque se derivó a todo el mundo a hoteles, pero el dispositivo siempre estuvo lleno durante el día. Era como un gran centro social, con ludotecas para niños y niñas, con espacios para el descanso para las familias y talleres de ocio y hábitos saludables para las personas mayores”.

En ese enfoque integral de la actuación de Cruz Roja, ha jugado un papel importantísimo la atención psicosocial a las personas damnificadas. Equipos de psicólogos y voluntarios de apoyo psicosocial de la organización humanitaria han visitado los diferentes albergues, pero también han atendido por teléfono las dudas e incertidumbre de los afectados, a través del servicio Cruz Roja Te Escucha, al que se derivaban peticiones de ayuda desde el 061 y el 112, en una línea de colaboración que comenzó con la emergencia de Adamuz para la atención a las víctimas del accidente.

A todas las actuaciones anteriores, se suma el envío de más de 87.600 litros de agua embotellada desde diferentes centros logísticos de Cruz Roja a localidades donde las lluvias dañaron gravemente el suministro, tanto en la Sierra de las Nieves de Málaga, como en Zahara de la Sierra en la provincia de Cádiz.

Jerónimo Vera subrayó el “enorme reto” que ha supuesto la activación de tantos recursos de Cruz Roja para esta emergencia, cuando apenas unas semanas antes se habían desplegado equipos de todas las provincias ante la tragedia de Adamuz. El delegado de Cruz Roja aprovechó para valorar el “merecido reconocimiento” al pueblo cordobés el pasado Día de Andalucía, con la concesión de la Medalla a los Valores Humanos, en cuya entrega “Cruz Roja tuvo el privilegio de participar” junto al resto de equipos de emergencia que intervinieron”,

Jerónimo Vera recordó que Cruz Roja sigue preparada para reactivar recursos en caso necesario ante futuras emergencias y que continuará trabajando acompañando a las personas damnificadas, sobre todo a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, prestándoles una ayuda integral y humanitaria.