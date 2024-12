Carmen Álvarez: “La mejora de la limpieza es esencial en Ciudad Amable”

La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, aborda en esta entrevista los aspectos más destacables de la actual política municipal.

Pregunta.-¿Qué objetivos se plantea en torno a la presentación de Sanlúcar como Ciudad Amable?

Respuesta.-Yo creo que todas las sanluqueñas y sanluqueños quieren una ciudad más amable, una ciudad limpia y cuidada. Y eso no podemos hacerlo solos. Ciudad Amable no es una campaña de promoción o un lema sin contenido. A través de nuestra gestión diaria estamos avanzando en alcanzar esa ciudad amable que todas y todos deseamos y que no es otra cosa que alcanzar objetivos que hasta ahora parecían muy lejanos en lo tocante a una Sanlúcar en la que se pueda vivir con más comodidad, con más servicios públicos como la mejora en la limpieza que poco a poco estamos viendo, con mejores viarios o con una mayor concienciación ambiental. Una ciudad amable que mire al futuro con un cambio de mentalidad basado en que otro modelo productivo es posible, porque tenemos las potencialidades para lograrlo. A nuestras fortalezas tenemos que sumar un patrimonio histórico-artístico y cultural que pocas ciudades poseen y que puede servirnos para conseguir la tan ansiada desestacionalización del turismo. La puesta en valor de nuestro patrimonio natural es esencial y ahí invertiremos parte de lo que nos aporta el Acuerdo de Doñana. Ciudad Amable es un deseo que con el trabajo diario estamos convirtiendo en realidad. Se hace necesaria la colaboración de la ciudadanía. En ello estamos.

P. -¿Cuáles son las líneas generales de la estrategia de Ciudad Amable desde el punto de vista turístico?

R.-La ciudad amable que estamos construyendo en Sanlúcar quiere un turismo sostenible que equilibre los intereses de los sectores económicos con la comodidad para los residentes y para quienes nos visitan. No podemos permitir que en Sanlúcar pase lo que está sucediendo en otras ciudades donde la gente del lugar está siendo expulsada de sus barrios. Por ello, estableceremos un control sobre las viviendas turísticas que están acabando con un mercado asequible de vivienda para los vecinos de Sanlúcar. Estamos trabajando ya en ese turismo sostenible que debe ser una de las bases de nuestra economía junto al cuidado de sectores productivos como la agricultura y la pesca o el fomento del patrimonio cultural y natural.

P. -Lo más reciente en cuanto a inversiones proyectadas en Sanlúcar es, efectivamente, la firma del Acuerdo de Doñana, ¿que supondrá la subvención estatal de 5,9 millones de euros para la ciudad?

R.-Es una subvención histórica, sin precedentes. Hemos negociado duro para que Sanlúcar, el único municipio de Cádiz en conseguirlo, que no forma parte del Parque Nacional, sino del Parque Natural, y ve impedido su crecimiento económico y urbanístico por ello, reciba esta aportación del Gobierno central, que ha mostrado una preocupación importante por el futuro de Doñana y de sus municipios colindantes.

El Acuerdo de Doñana es una subvención estatal sin precedentes nos permitirá poner en valor nuestro patrimonio natural”

Esos casi seis millones, que tienen carácter finalista, se invertirán en tres proyectos. El primero, la mejora ambiental de parques y otros espacios verdes de Sanlúcar, entre los que se encuentran el Pinar de la Dinamita y el Pinar del Faro, ambos situados en la zona de Bonanza, así como el pinar urbano de La Jara. Esta inversión incluye también la rehabilitación del observatorio de aves de las lagunas de Bonanza.

La alcaldesa de Sanlúcar detalla los próximos proyectos.

El segundo proyecto consistirá en la ampliación del sistema de reciclaje y reducción de residuos de Sanlúcar mediante de contenedores separativos en el marco de la aplicación de la Ley de Economía Circular, mientras que el tercero, servirá para adecuar y mejorar la eficiencia energética de edificaciones municipales, incluido el propio Ayuntamiento, con una inversión de 2,5 millones de euros, un compromiso que he adquirido con la ciudadanía y que se hará realidad en una primera fase, porque hay que tener en cuenta que la rehabilitación integral del Palacio Municipal es muy costosa.

Los fondos de Doñana incluyen 2,5 millones para una primera fase de rehabilitación del Palacio Municipal”

P. -¿En qué otras grandes inversiones está trabajando actualmente el Gobierno local?

R.-Creo que este año y medio de gestión de nuestro equipo de Gobierno ha servido para destacar el carácter negociador. Es notorio que en tan poco tiempo hayamos conseguido tantas inversiones que poco a poco repercutirán en la mejora de la calidad de vida de los sanluqueños y sanluqueñas. Quiero destacar, por ejemplo, los cinco millones de euros del nuevo PFEA que servirán para acometer obras de mejora de vías públicas en las barriadas San Lucas y Jesús Nazareno, la plaza Luis Cernuda, la calle Puerto, el Barrio Alto, La Jara; la Avenida de Huelva, la barriada Andalucía y la plaza Jaén; las avenidas Al-Ándalus y 1492, y otras zonas del municipio, con arreglos de vías públicas que van a suplir la falta de personal municipal.

También acometeremos trabajos de conservación y mantenimiento en el CEIP Blas Infante y las pistas deportivas de Miradamas, y obras de mejora en las instalaciones deportivas municipales de El Palmar, Las Palmeras y El Picacho.

Por otro lado, disponemos de 890.000 euros del Plan Cádiz Marcha 2024 de la Diputación que servirán para conseguir la tan ansiada peatonalización de la Plaza de la Paz con los que pondremos en valor este importante enclave patrimonial del Barrio Alto para el disfrute de los sanluqueños y visitantes.

Con este plan también rehabilitaremos el firme de las calles Las Palmeras, Brezo, Arrayán, Olivo, Jacaranda y Mimosa, todos ellos viales de la zona industrial y residencial de Las Palmeras, y llevaremos a cabo obras demandadas en el Complejo Polideportivo Municipal, con la mejora de la accesibilidad, y el campo de fútbol y la pista de atletismo de El Picacho con el objetivo de conseguir su homologación.

Hemos conseguido un importantísimo acuerdo con la Junta para el arreglo de la Carretera del Práctico”

P. -Hablando de inversiones importantes, el inicio de las necesarias obras de mejora de la Carretera del Práctico será pronto una realidad, ¿no?

R.-Así es. Hemos conseguido un importantísimo acuerdo con la Junta tras numerosas reuniones y contactos para el arreglo de la Carretera del Práctico, una actuación fundamental para el sector agrícola de La Algaida y su entorno que llevaba estancada muchos años y que, con una inversión de más de 5,8 millones de euros cofinanciada al 75% por fondos europeos, al 7,5% por el Estado y al 17,5% por la Junta de Andalucía, se hará realidad en el año entrante.

P. -Otro proyecto pendiente desde hace años en Sanlúcar es la construcción del parque de bomberos definitivo de la ciudad, ¿cómo valora el acuerdo alcanzado recientemente con el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz?

R.-También es histórico el compromiso alcanzado con el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz para la construcción del nuevo parque de bomberos de la ciudad, que también prestará servicio a las localidades vecinas de Chipiona y Trebujena. El Ayuntamiento cederá al Consorcio una parcela municipal de uso dotacional con una superficie de más de 3.800 metros cuadrados situada en la zona de Las Palmeras con acceso directo a la carretera de Chipiona. Las obras están previstas que comiencen a finales de 2025 o principios de 2026. Actualmente se está a la espera del documento de segregación de la parcela por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

P. -En los últimos meses ha conseguido también sacar adelante los nuevos presupuestos municipales, ¿qué destacaría de estas cuentas?

R.-No son los presupuestos que Sanlúcar necesita, porque hay que incidir más en la mejora de la limpieza y el mantenimiento de la ciudad. Además, para una oferta de empleo público es preciso sacar adelante los presupuestos de 2025.Necesitamos reforzar servicios públicos esenciales. En los presupuestos que hemos sacado adelante, no podemos obviar que surgen de la negociación y el acuerdo con nuestro socio de Gobierno. Superan los 78 millones de euros y recogen, entre otras muchas partidas, la renovación de la flota del servicio de limpieza pública con la adquisición de tres camiones, la inversión de 450.000 euros en la mejora de vías públicas y acerados, la inversión de 750.000 euros en la aplicación de la Ley de Economía Circular en la ciudad y la mejora de las redes de saneamiento, otra prioridad teniendo en cuenta que se encuentran en un estado muy deficiente desde hace años por la falta de mantenimiento, tal y como se demostró en la avería que sufrimos en la Avenida de las Piletas hace poco.

También es histórico el acuerdo con el Consorcio Provincial para construir el nuevo parque de bomberos”

P. -En materia laboral, ¿se ha saldado ya la deuda con la Policía Local?

R.-Sí, en su totalidad. Ya no debemos nada a la Policía Local. Y eso que aún no llevamos ni un año y medio de mandato. Desde junio de 2023, cuando entramos a gobernar, hemos pagado 7,3 millones de euros a la Seguridad Social y Hacienda. Ya estamos en paz. También más de 3,16 millones en atrasos de consorcios desde 2022; 1,2 millones de euros a Aqualia, más de tres millones para sentencias favorables a trabajadores y 1,95 millones en atrasos de la plantilla y la Policía Local desde 2022 hasta la actualidad. Es la primera vez que el Ayuntamiento está en paz con sus trabajadores. Sólo nos queda resolver los recursos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la equiparación salarial de los trabajadores de los programas de la Junta, como Orienta, EPES y Gestiona, que lo haremos en cuanto podamos económicamente. Aquí dejo mi compromiso.

Los presupuestos de 2025 deben incluir una oferta de empleo público para afrontar la falta de personal”

P. -¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los sanluqueños de cara al nuevo año?

R.-Sé que hay mucho por hacer, pero también sé que estamos dejándonos la piel. La ciudad va a ir mejorando poco a poco, sin pausa. Me levanto y me acuesto pensando en cómo mejorar Sanlúcar. Soy una enamorada de Sanlúcar. Los que me conocen lo saben. Estoy asumiendo esta responsabilidad como la más grande de mi vida y estoy entregada al 150 por ciento. Lo digo con el corazón en la mano. No voy a descansar hasta que Sanlúcar avance y estoy segura de que lo vamos a conseguir.