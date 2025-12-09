Campo de Gibraltar: Junta amplía controles ante la Peste Porcina Africana

La Junta de Andalucía ha ampliado las medidas para la prevención y el control de la Peste Porcina Africana (PPA) en el Campo de Gibraltar, después de la declaración de emergencia cinegética temporal en todo el territorio andaluz tras detectarse los primeros casos positivos en jabalíes salvajes en Cataluña a finales de 2024. El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz, Óscar Curtido, ha comunicado personalmente al Ayuntamiento de San Roque el refuerzo del dispositivo para el control de poblaciones de jabalíes y cerdos asilvestrados. Esta actuación pretende limitar la expansión del virus, que afecta gravemente al sector ganadero.

El encuentro mantenido entre Óscar Curtido y los concejales de San Roque durante diciembre de 2025, ha servido para abordar las inquietudes locales derivadas de las nuevas medidas enfocadas en la gestión cinegética y la coordinación institucional. Curtido ha enviado un escrito informando sobre las nuevas obligaciones establecidas por la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad —así como por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera— las cuales exigen mayor implicación a los titulares de cotos de caza ubicados en el término municipal. La declaración de emergencia refuerza la colaboración entre administraciones y propietarios para intensificar controles y limitar posibles focos de infección.

Refuerzo de medidas para el control poblacional

Según la resolución publicada por la Junta de Andalucía, todos los terrenos urbanos y rústicos urbanizados sin ordenación específica pasan a estar bajo la responsabilidad directa de la autoridad municipal. Los titulares interesados en gestionar poblaciones de suidos silvestres deberán solicitar autorización ante el ayuntamiento correspondiente. Asimismo, la normativa permite a la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, mediante procedimientos específicos de encomienda, intervenir en terrenos públicos si existe consentimiento expreso del consistorio local. Tal y como ha subrayado Curtido, durante la vigencia de la emergencia cinegética, "se habilita la colaboración directa con los ayuntamientos, siendo imprescindible el acuerdo entre administraciones para cada actuación".

Entre las novedades figuran el uso de capturaderos y aguardos nocturnos en parcelas no clasificadas como cinegéticas, instrumentos que buscan reducir la densidad de jabalíes y cerdos asilvestrados en áreas más vulnerables del entorno de San Roque y la comarca. Además, las actuaciones diseñadas para controlar la fauna silvestre se acompañan de inspecciones veterinarias, garantizando que los productos derivados del cerdo presentes en el mercado cumplen los máximos estándares sanitarios. Curtido ha recalcado que la Peste Porcina Africana "no se transmite a las personas ni por contacto directo con animales ni por el consumo de carne o embutidos", pero sí representa una amenaza muy relevante para la economía agraria y la biodiversidad.

Colaboración institucional y protocolos sanitarios

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias mantiene activos diversos protocolos de supervisión y control, tanto en mataderos como en explotaciones ganaderas de la provincia de Cádiz. El delegado territorial sostiene que "el objetivo prioritario es ofrecer respuestas a los problemas de los vecinos de San Roque mediante la coordinación con los ayuntamientos". El papel de los consistorios resulta clave para evitar la incursión de jabalíes en entornos urbanos y frenar así potenciales riesgos para la industria agroalimentaria y la fauna autóctona.

Paralelamente, la administración autonómica ha instado a los cotos de caza y titulares de fincas colindantes con áreas naturales a extremar las precauciones, reportar avistamientos o hallazgos de animales muertos, y colaborar en las campañas de vigilancia epidemiológica. La Junta ha reiterado que todas las iniciativas se ejecutan "con arreglo a la máxima lealtad institucional y bajo control científico actual", asegurando que las soluciones aplicadas responden a la gravedad del riesgo sanitario detectado desde finales de 2024.

La Peste Porcina Africana: qué es y cómo se controla

La Peste Porcina Africana (PPA) representa una enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta exclusivamente a cerdos domésticos y jabalíes. Producida por un virus de ADN de la familia Asfarviridae, la PPA se caracteriza por una letalidad elevada y la ausencia de tratamiento específico. Desde su introducción reiterada en Europa del Este a lo largo de esta última década, la enfermedad ha provocado restricciones comerciales y costosos programas de erradicación.

La transmisión suele producirse a través del contacto directo con animales infectados, restos biológicos o material contaminado (aguas, pienso, ropa y vehículos). En España, la vigilancia se estructura en torno a controles sanitarios en explotaciones, prohibiciones de movimientos en zonas afectadas y sacrificios selectivos. La coordinación entre Consejería de Agricultura, cuerpos de seguridad y entidades locales es esencial para el éxito de estos dispositivos. El refuerzo de controles en Andalucía en 2025 responde directamente a la aparición de casos en Cataluña en octubre de 2024, trasladando la preocupación al resto del territorio peninsular.

Preguntas frecuentes sobre la emergencia cinegética en Andalucía

¿Qué papel juega el Ayuntamiento de San Roque en la gestión de la emergencia? Las autoridades municipales tienen competencia sobre permisos para actuaciones en áreas urbanas y rústicas urbanizadas, y deben validar cada intervención propuesta por la Junta.

¿Por qué se necesita autorización expresa para usar capturaderos o realizar aguardos nocturnos? Cualquier acción de control en terrenos no destinados a la actividad cinegética requiere trámite administrativo y acuerdo local, con el fin de respetar los derechos de propiedad y la seguridad colectiva.

¿La Peste Porcina Africana puede afectar a las personas? La Junta reitera que la PPA es inocua para la salud humana, pero su incidencia en animales acarrea importantes daños socioeconómicos y ambientales.

¿Qué otros municipios del Campo de Gibraltar están involucrados? El operativo afecta al conjunto de la comarca, incluidas localidades como Algeciras, Los Barrios o La Línea de la Concepción, que han reforzado vigilancia y comunicación de posibles incidentes con jabalíes silvestres.