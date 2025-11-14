El Campero, templo del atún rojo de almadraba, desembarca en Madrid, donde abrirá a principios de 2026

El Campero, el 'templo' del atún rojo de almadraba, desembarcará en Madrid a lo largo del primer trimestre de 2026 con un nuevo restaurante, manteniendo en la capital el mismo concepto que tiene en Barbate.

En concreto, El Campero, fundado en 1978 por Pepe Melero, arranca esta nueva etapa de la mano de Azotea Grupo, que adquirió este año el emblemático restaurante, con el firme compromiso de preservar su identidad, según informa el grupo.

El restaurante abrirá este espacio, el primero fuera de Cádiz, en un palacio rehabilitado en el barrio de Salamanca que cuenta con una superficie total de aproximadamente 700 metros cuadrados de espacio interior y 200 de jardín, así como con un aforo estimado para 200 comensales.

De esta forma, el espacio, cuyo interiorismo estará a cargo de MIL Studios, contará con varios salones, un jardín exterior y zonas con diferentes propuestas de carta y barra para distintos momentos de consumo, recreando el ambiente cálido y acogedor que caracteriza al restaurante original.

"Nuestra propuesta une la autenticidad de Barbate con la nobleza del palacete decimonónico. El ronqueo del atún se convierte en inspiración para crear un interior honesto, táctil y 'raw' que invita a vivir la cocina como un ritual", ha explicado el cofundador de MIL Studios, Juan Luis Medina.

Por su parte, en la propuesta gastronómica, liderada por Julio Vázquez, el atún rojo salvaje capturado mediante la técnica milenaria de la almadraba seguirá siendo el protagonista de la carta con diferentes elaboraciones.

"Queremos que quien se siente en Madrid sienta que está en Barbate. La experiencia será la misma: el mismo producto, las mismas técnicas y el mismo compromiso con la almadraba. Llevaremos Barbate a Madrid", ha asegurado el director gastronómico de El Campero, Julio Vázquez, quien entró a formar parte del equipo del restaurante en 2004 pasando a ser jefe de cocina en 2017.

No obstante, lo mismo que en El Campero de Barbate, la carta dará protagonismo a otros pescados a la brasa como lenguado o rodaballo, mariscos, ensaladas y diferentes opciones de carne. Además, se ofrecerá también el célebre menú degustación 'El Susurro de los Atunes', una experiencia que consta de 14 pases (12 salados y dos postres) que recorre todos los cortes del atún.

De esta forma, el desembarco a Madrid supone un hito tanto para la marca como para la escena gastronómica nacional, al traer a la capital un concepto que combina producto y técnica.