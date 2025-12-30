Cádiz vuelve a colarse entre las diez provincias con mayor asistencia al cine

Cádiz se cuela en este 2025 una vez más entre las diez provincias que registran una mayor asistencia a las salas de cine, aunque tanto el mercado en general como el sector en la provincia en particular han marcado descensos respecto a las cifras de 2024.

Así, al cierre de este año, un total de 1.495.000 gaditanos vieron películas tras pasar por la taquilla de un cine, un 2,3% del total de espectadores a nivel nacional, que se colocó en 65 millones. Unas cifras que suponen una ligera caída a nivel provincial (un 0,2% respecto al 2,5% de hace doce meses), y una mordida más contundente en el conjunto del país, donde el descenso se colocó en un 8% en la comparativa de hace un año. Así, a finales de 2024, el cine español había atraído hasta sus salas a 71 millones de espectadores, con un descenso del 5% respecto a los datos de 2023.

Por delante de Cádiz en porcentaje de asistencia se sitúan Madrid (21,5%), Barcelona (13,7%), Valencia (6,5%), Alicante (4,1%), Sevilla (3,7%), Málaga (3,7%), Murcia (3,5%), Vizcaya (2,5%), Islas Baleares (2,5%).

La taquilla ha alcanzado una recaudación total de 453 millones de euros, según revela COMSCORE en su análisis anual de resultados del sector en España, en un comportamiento que el informe define como "irregular" a lo largo del año. Mientras que el primer semestre del año cerraba en positivo, con un incremento del 3% respecto a 2024, el segundo semestre cerrará con un descenso provisional del 16%, lastrado principalmente por los resultados de octubre (-28%) y noviembre (-31%).

Los resultados de octubre y noviembre, ambos negativos, quedan lejos de lo que suelen aportar al global de la taquilla. Sin embargo, la semana del año con una mayor asistencia de espectadores se registró del 30 de mayo al 5 de junio, con un total de 2,08 millones de espectadores. Además, el día de mayor asistencia del año fue el 2 de julio con 5

SANTIAGO SEGURA Y AMENÁBAR LIDERAN LA TAQUILLA

En cuanto al mejor estreno del año, este ha sido 'Avatar: Fuego y Ceniza', que llegaba a las salas el pasado 19 de diciembre y ha recaudado 6,2 millones de euros en su fin de semana de estreno. Además, 'Lilo y Stitch' y 'Padre no hay más que uno 5' han sido las películas extranjera y española, respectivamente, más taquilleras del año.

La nueva y quinta entrega de la saga 'Padre no hay más que uno', dirigida por Santiago Segura, se situaba una vez más en lo más alto del ranking del cine nacional, seguida por 'El Cautivo' de Alejandro Amenábar y 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

El cine español cierra 2025 con una cuota de mercado del 19%, la misma que en 2024, con un total de 12 millones de espectadores y una taquilla de 78 millones de euros. El género de acción ha sido el que mayores éxitos ha conseguido este año seguido del drama y la animación.