Cádiz es la provincia andaluza donde las pensiones son más altas y similares a la media nacional

Las pensión media en la provincia de Cádiz es de 1.305,48 euros, por encima de la media andaluza, donde la cifra apunta a 1.183,35 euros, por lo que se trataría de la única que se acerca a la media nacional, que es de 1.317,71 euros, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracione

En esta estadística le siguen Huelva (1.194,03), Málaga (1.199,79) y Sevilla (1.218,97) por encima de la media andaluza, mientras que por debajo se sitúan Almería (1.083,48 euros); Córdoba (1.109,08); Granada (1.131,29) y Jaén (1.096,05).

Los datos de diciembre señalan que Andalucía tiene 1.559.899 pensionistas, quienes perciben 1.716.757 pensiones. Esta última cifra ha crecido un casi un 2% (1,98%) interanual, casi medio punto por encima de la subida nacional, que ha sido de un 1,49%.

Estos números suponen que Andalucía es el 16,52% del total de pensionistas del país, que suman 9.438.579, y el 16,45% de las pensiones, que en España ascienden a 10.434.856.

Se trata de un peso específico en las prestaciones que abona la Seguridad Social inferior a la representatividad de la población andaluza en España, que es de un 17,62% con sus 8.713.242 habitantes sobre un total de 49.442.844, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de octubre de este año.

Las pensiones andaluzas, situadas en una media de 1.183,35 euros, son un 10,1% inferior a la media nacional, que es de 1.317,71 euros. La cifra andaluza ha aumentado ligeramente por encima de la referencia nacional: un 4,69% frente a un 4,42%.

En los datos consultados por Europa Press se aprecia que sí hay sobrerrepresentación andaluza en los complementos que se abonan a pensionistas contributivos porque no llegan al mínimo. Ahí Andalucía tiene 475.487 ayudas extras para completar la prestación, que son el 22,38% del total de España, que es de 2.124.000.

El desglose de las pensiones que se pagan en Andalucía señala que un 1.013.590 se corresponden con las de jubilación, ámbito donde es el 15,25%, un punto aún más bajo de la significación en el total de pensiones.

El siguiente ámbito con mayor volumen de prestaciones son las de viudedad, donde Andalucía es el 16,52% del total de España con 395.671.

Sí se sitúa Andalucía por encima de su peso en España en las prestaciones por incapacidad permanente, donde las 226.184 ayudas que se abonan es el 21,44% de un total nacional de 1.054.935.

Las ayudas de orfandad, con 68.595 de un total de 337.183 en España, hacen de Andalucía el 20,3% del total. Se cierran las prestaciones con las llamadas Favor de familiares, ámbito donde se abonan 12.717 ayudas.

A nivel nacional, Andalucía es la segunda región en número de pensionistas con su 1.559.899 perceptores, el 16,52% de España. El liderazgo lo ostenta Cataluña con 1.598.590 pensionistas, que perciben a su vez 1.815.462 pensiones, que es el 17,4% del total de España. La pensión media en Cataluña es de 1.370,39 euros, por encima de la media nacional, pero lejos de la pensión que percibe un madrileño, que es de 1.525,53 euros, la segunda cifra más alta de España tras la del País Vasco, que es de 1.623,48 euros.