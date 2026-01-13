Cádiz acelera la inversión hotelera en 2025 con 234,08 millones y firma la mayor operación del año en Andalucía

La inversión hotelera en Andalucía creció con fuerza en 2025 hasta 846,69 millones de euros (frente a 578,68 millones en 2024; +46,3%), con Cádiz como uno de los principales focos de atracción de capital.

La provincia sumó 234,08 millones de euros, impulsada por la compra del Hotel Fairmont La Hacienda (San Roque) por 170,17 millones, la mayor transacción del ejercicio en la región.

Operaciones como la de Barceló Conil Playa, adquirida por Grupotel, consolidan a Cádiz como alternativa de alto valor a Málaga en el mapa inversor del turismo vacacional.

Cádiz, segundo motor inversor y polo de lujo vacacional

Con 234,08 millones en 2025 (frente a los 180,98 millones registrados en 2024), Cádiz refuerza su posición como destino preferente para inversión en activos de alta gama.

La transacción del Fairmont La Hacienda -un 5 estrellas Gran Lujo con 311 habitaciones, adquirida por Activum SG a Grupo Millenium el 17 de junio de 2025 por 170,17 millones de euros- sitúa al Campo de Gibraltar en el radar de los grandes fondos, atraídos por el tirón del turismo de calidad en el litoral gaditano.

Operaciones clave en la provincia

Además de la compra del Fairmont, sobresale la adquisición del Hotel Barceló Conil Playa (4 estrellas vacacional, con 210 habitaciones) en Conil de la Frontera, adquirida por Grupotel a Wingenia SL - Grupo el 23 de junio de 2025.

El perfil de estos activos -vacacionales, con fuerte ocupación estival y capacidad media‑alta- encaja con la estrategia de cadenas y vehículos especializados en producto de costa.

Contexto andaluz: 846,69 millones y liderazgo compartido

Andalucía cerró 2025 con 846,69 millones en inversión hotelera (2024: 578,68 millones).

Málaga lideró por volumen con 308,54 millones, seguida de Cádiz (234,08 millones) y Sevilla, que multiplicó por más de cuatro hasta 163,73 millones (2024: 35 millones).

Completan el mapa Granada (65,37 millones), Huelva (30 millones, sin operaciones en 2024), Córdoba (26,60 millones) y Almería (18,37 millones, única en retroceso).

Perfil inversor: fondos y cadenas nacionales marcan el paso

El año estuvo protagonizado por fondos de inversión y gestoras (Activum SG, Azora Gestión, Omega Capital Group, Blasson Property Investments) y por cadenas españolas en expansión, con operaciones como la de Hotusa al adquirir el Hotel Silken Al Andalus Palace o el Grupo Hoteles Catalonia al hacerse con el Hotel Molina Lario.

Grupotel, de capital balear, ha expandido su presencia en Andalucía con la compra del Hotel Barceló Conil Playa. Estas operaciones reflejan la estrategia de consolidación y expansión geográfica de los grupos hoteleros españoles en territorios con alta demanda turística.

A la par, continuó la rotación de activos con la desinversión de firmas internacionales como Arena Investors o GAW Capital Partners.

Tendencias: vacacional de calidad y escasez de producto prime

La demanda se concentra en activos vacacionales bien ubicados y en hoteles urbanos singulares. En la franja atlántica gaditana, la escasez de suelo, la revalorización de destinos consolidados (Conil, Campo de Gibraltar, Janda litoral) y la fortaleza de la demanda internacional sostienen el interés por proyectos de gama media‑alta y lujo.

Las previsiones para el mercado hotelero andaluz a corto y medio plazo son favorables, sustentadas en la consolidación de la demanda turística internacional y en el interés continuado de los inversores institucionales.

Se espera que la inversión hotelera mantenga niveles elevados en los próximos ejercicios, con especial protagonismo de las operaciones de consolidación de carteras por parte de las principales cadenas hoteleras españolas y de los fondos especializados en activos turísticos.