Bruselas publica el tratado sobre el estatus de Gibraltar que incluye el fin de la Verja

Después de años de negociaciones tras el Brexit, España y el Reino Unido alcanzaron en junio un acuerdo político sobre el estatus de Gibraltar y su relación con España.

La Comisión Europea ha publicado este jueves el texto jurídico que desarrolla el acuerdo político alcanzado el pasado junio entre Bruselas, España y el Reino Unido sobre Gibraltar, y que incluye el derribo de la verja que delimita el enclave británico y facilita su acceso al espacio Schengen y al mercado único.

Este tratado entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido viene a completar el marco legal de las relaciones entre ambas partes tras el Brexit, ya que Gibraltar no está incluido en el pacto inicial entre Londres y Bruselas, y su principal objetivo es "promover la prosperidad" de todos los territorios implicados, según el Ejecutivo comunitario.

Para ello, se prevé eliminar todas las barreras físicas y controles sobre las personas y mercancías que circulen entre España y Gibraltar, al tiempo que se preservan el espacio Schengen, el mercado único de la UE y la unión aduanera.

Una de las consecuencias más visibles será la desaparición de la verja física que separa desde hace más de un siglo el Peñón de La Línea, lo que facilitará el tránsito diario de unas 15.000 personas y afectará a una población de alrededor de 300.000 ciudadanos en la zona.