Los bomberos intervienen en Sanlúcar tras caer un taxi a un canal

En la pasada madrugada del 29 de diciembre, los bomberos del parque de Sanlúcar tuvieron que atender a un accidente en la CA-9027, kilómetro 4,5, donde un taxi sufrió una salida de vía y terminó cayendo en un canal. Los dos ocupantes del vehículo lograron salir por sus propios medios, aparentemente sin heridas, y fueron asistidos mientras esperaban la llegada de los Servicios Sanitarios.

El vehículo, tras el accidente del que se desconocen las causas, se encontraba prácticamente sumergido en su totalidad a la llegada de los bomberos. Los integrantes pudieron salir por su propio pie sin sufrir más que heridas superficiales. Los servicios médicos confirmaron que ninguno de ellos poseía ninguna lesión de gravedad.

El equipo de bomberos realizó labores preventivas en la zona para garantizar la seguridad, utilizando para el rescate una dotación de 2 vehículos y 4 bomberos.