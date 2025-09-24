El Ayuntamiento de Ubrique muestra su apoyo a la futura fábrica marroquinera de ArtiLab

Los terrenos donde se levantará la futura fábrica marroquinera, que tiene una inversión de 15,6 millones de euros.

El Ayuntamiento de Ubrique mostró este miércoles su apoyo al proyecto que la empresa marroquinera ArtiLab ejecuta para la construcción de una nueva fábrica en la zona de Las Cumbres, de la localidad, para consolidar su expansión.

Las nuevas instalaciones se centran en un edificio con 16.000 metros cuadrados de superficie y constará de dos plantas para talleres de producción y la oficina técnica, otra planta para las tareas administrativas, sala de reuniones y despachos y un sótano que será completo de aparcamiento con 290 plazas.

El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, acompañado del concejal de Urbanismo y Territorio, Francisco de Asís Gil, y del CEO de ArtiLab, Manuel María Enríquez, visitaron las obras de urbanización para levantar esta fábrica que se enmarcan en el sector 27, suelo urbano no consolidado (SUNC)- hotelero norte, incluidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad.

La inversión prevista para levantar esta fábrica para la industria de la Piel supera los 15,6 millones de euros entre obras y equipación de bienes. Este nuevo centro productivo, orientado al sector de la marroquinería de alta gama, ha contado con la ingeniería integral de Cubicoff, incluyendo tanto el diseño como la ejecución técnica y los procesos administrativos.

“Este proyecto consolida a Ubrique como referente en un sector cada vez más profesionalizado, gracias al talento local y a su capacidad de adaptación a las nuevas exigencias del mercado”, dice el Consistorio ubriqueño.

Además de esta actividad marroquinera, Urbanismo explica que en la zona se proyectará un hotel tres estrellas, de 8.250 metros cuadrados, de los que 7.252 son sobre rasante. También habrá infraestructuras complementarias y un parque urbano.