El Ayuntamiento de Rota desmiente la suspensión del servicio VioGén y garantiza la protección a las víctimas de violencia de género

El Ayuntamiento de Rota ha emitido un comunicado oficial en el que desmiente de forma categórica las informaciones publicadas en otros medios sobre una supuesta suspensión del convenio de colaboración policial para la protección de víctimas de violencia de género.

En la nota, el Consistorio reitera que la coordinación entre la Policía Local y la Policía Nacional se mantiene en pleno funcionamiento y que el sistema VioGén —red de seguimiento y protección de mujeres en situación de riesgo— no ha dejado de operar en ningún momento.

“El compromiso de este Ayuntamiento con la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género es absoluto”, señala el comunicado, que subraya que el programa continúa activo gracias al trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad y al seguimiento permanente de los casos incluidos en el sistema.

El gobierno local también lamenta la difusión de lo que califica como “acusaciones infundadas”, atribuidas a “un partido sin representación y sin responsables identificables”, y considera “inadmisible que se utilice un asunto tan grave con fines de protagonismo político, generando alarma social”.

Por último, el comunicado reafirma que la colaboración con la Subdelegación del Gobierno y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sigue intacta y reforzada, y concluye con un llamamiento al respeto hacia las víctimas y hacia quienes trabajan diariamente en su protección. “Seguiremos actuando con total transparencia y compromiso en la lucha contra la violencia de género, garantizando la seguridad y el apoyo a todas las mujeres afectadas”, destaca el Ayuntamiento de Rota.