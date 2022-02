Estas son todas las ayudas al alquiler de vivienda de las que te puedes beneficiar

El 18 de enero se aprobó el bono joven para el alquiler, una ayuda de hasta 250 euros para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes de entre 18 y 35 años que dio mucho que hablar sobre todo en ciudades como Cádiz, cuyo parque de vivienda supera en general el precio máximo de 600 euros marcados (aunque la Ley considera la situación de las ciudades tensionadas). Pero aparte de este bono, ¿sabías que puedes beneficiarte de otras ayudas contempladas en el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 si tienes escasos recursos o una situación determinada? Estos son los casos para acceder a las bonificaciones.

50 por ciento del alquiler para rentas bajas

Esta compensación estipulada no tiene límite de edad. Como su nombre indica, implica un bono de hasta el 50% del importe del alquiler para hogares cuyos ingresos totales no superen tres veces el IPREM, es decir 24.318 euros al año. Este límite asciende a cinco veces el IPREM, es decir, 40.531 euros al año, en algunos casos, como familias numerosas o personas con discapacidad. Sin embargo, y como ocurre con el bono joven, el precio del alquiler no podrá ser superior a los 600 euros al mes o 900 en zonas tensionadas.

100% del alquiler para vulnerabilidad sobrevenida

También se ha activado en este Plan un programa de ayuda a las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida en los 2 años anteriores a la solicitud de la ayuda. Estas ayudas suponen hasta el 100% del importe del alquiler en aquellos hogares que hayan sufrido una pérdida de ingresos netos superior al 20%. Otra de las condiciones es que el coste del alquiler debe ser superior al 30% de los ingresos. Además, la renta del inmueble deberá ser, como máximo, de 900 euros al mes.

Ayuda de hasta el 100% del alquiler y gastos para colectivos vulnerables

Los colectivos vulnerables se contemplan en el Plan Estatal, es decir, personas sin hogar, desahuciadas o víctimas de violencia de género, entre otros. La ayuda podrá ser de hasta el 100% del alquiler, los gastos de comunidad e incluso los suministros. No obstante, el importe del alquiler no podrá ser superior a los 600 euros al mes o 900 en zonas tensionadas, y los gastos mensuales no podrán superar los 200 euros.

Hasta el 60% del alquiler para zonas rurales

El objetivo de esta compensación es atraer jóvenes con menos de 36 años a los pueblos de la España vaciada, y colaborar con los objetivos del reto demográfico, por lo que se han marcado ayudas de hasta el 60% del importe del alquiler de inmuebles que se encuentren en municipios de menos de 10.000 habitantes. Estos también podrán beneficiarse de subsidios para comprar viviendas en dichos núcleos de población. Esta ayuda es compatible con el Bono Joven, siempre que se cumplan los requisitos marcados.

Hasta 50.000 euros para empresas y organismos que faciliten el alquiler a personas mayores o con discapacidad

El Gobierno pagará hasta 700 euros por metro cuadrado, el 50% de los gastos o hasta 50.000 euros por vivienda, a todas las empresas que gestionen o construyan pisos con alquileres asequibles para personas mayores o con discapacidad.

Las condiciones a estas ayudas pasan porque la duración de dichos alquileres deberá ser, como mínimo, veinte años, y deberán incluir todo lo necesario para su accesibilidad, asistencia y confort.

Ayuda de hasta el 5% del alquiler a propietarios que sufran impagos

Esta ayuda va destinada a los propietarios, a quienes el Gobierno financiará un seguro de impago del alquiler, con un máximo del 5% de la renta anual durante doce meses.

Hasta el 50% del alquiler a propietarios que destinen su vivienda al alquiler social

Destinada a aquellos propietarios que cedan sus inmuebles a las comunidades o ayuntamientos de su localidad para que estos los destinen a alquiler social. El Gobierno pagará al propietario hasta el 50% del exceso de la renta sobre el alquiler social, es decir, abonará la mitad de la diferencia hasta llegar al precio de mercado.

Hasta 50.000 euros para entidades que promuevan el alquiler de pisos compartidos

El Pla Estatal incluye pagar hasta 420 euros por metro cuadrado, el 50% de los gastos o hasta 50.000 euros por vivienda, a todas aquellas asociaciones o entidades públicas que promuevan el alquiler de pisos compartidos o alojamientos temporales, entre otros.

El precio máximo para alquilar estos inmuebles será de ocho euros el metro cuadrado, y tendrán que estar dirigidos a personas cuyos ingresos sean inferiores a cinco veces el IPREM, es decir, que cobren menos de 40.531 euros anuales.