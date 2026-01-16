Autismo Cádiz desarrolla el proyecto TEAcompaño con el apoyo de la Diputación Provincial

La Asociación Provincial de Familiares y Personas con Trastorno del Espectro Autista, Autismo Cádiz, ha desarrollado durante el ejercicio 2025 el proyecto 'TEAcompaño: necesidades específicas de apoyo educativo e intervención terapéutica en personas con autismo', en el marco de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Diputación de Cádiz.

El proyecto se ha ejecutado a lo largo del año 2025 en los distintos centros que Autismo Cádiz gestiona en la provincia de Cádiz, reforzando los apoyos educativos y terapéuticos dirigidos a personas con Trastorno del Espectro Autista y a sus familias, con el objetivo de favorecer su inclusión educativa y social.

Las actuaciones desarrolladas han incluido orientación y acompañamiento educativo, adaptación de entornos escolares, apoyo psicológico y comunicativo, así como la coordinación con los centros educativos, desde un enfoque centrado en la persona y en la atención a sus necesidades específicas.

Autismo Cádiz valora el respaldo institucional de la Diputación de Cádiz, que ha permitido continuar desarrollando actuaciones esenciales para la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo y el fortalecimiento de los apoyos a sus familias en la provincia.