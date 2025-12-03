Arranca el concurso para elegir el balcón navideño más espectacular de Jerez

Diario de Jerez y el Ayuntamiento de Jerez ponen en marcha un concurso que busca reivindicar la tradición de engalanar los balcones en Navidad, una iniciativa que invita a los vecinos a mostrar la creatividad y el espíritu festivo de sus hogares, premiando las decoraciones más originales con tres tarjetas regalo de 200 euros de El Corte Inglés.

El certamen permanecerá abierto del 2 al 15 de diciembre de 2025, periodo en el que los participantes podrán enviar una fotografía de su balcón decorado. La participación es libre y únicamente requiere ser mayor de 18 años y completar el cuestionario habilitado que te dejamos a continuación.

Un jurado seleccionará las tres propuestas más inspiradoras, aquellas capaces de transmitir la esencia de estas fechas a través de la decoración. Cada una de ellas recibirá una tarjeta regalo valorada en 200 euros. El fallo se comunicará el 18 de diciembre por correo electrónico, y los ganadores deberán confirmar la recepción para formalizar el premio, que es personal e intransferible.

Ayuntamiento de Jerez

Con este concurso, Diario de Jerez y el Ayuntamiento animan a los vecinos a llenar la ciudad de ambiente navideño y a compartir, desde sus balcones, la ilusión de unas fiestas que se viven tanto dentro de casa como a pie de calle.