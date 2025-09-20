El arcense Abraham Guerrero suma a su trayectoria el Premio Antonio Machado de Poesía

El arcense Abraham Guerrero ha resultado ganador del XXIX Premio Internacional de Poesía 'Antonio Machado en Baeza' con su obra 'Patio'. Así lo ha comunicado el concejal de Cultura en Baeza (Jaén), Ignacio Montoro, acompañado de miembros del jurado de este premio dotado con 6.000 euros.

A juicio del jurado, 'Patio' es una obra bien estructurada. Los poemas transcurren en torno a un patio familiar en el que confluyen los recuerdos mediante los que el autor construye su identidad sobre las ausencias sin obviar un anhelo de ruptura y superación. Desde el punto de vista rítmico, el discurso poético se sustenta principalmente en una combinación de versos imparisílabos.

Abraham Guerrero (Arcos, 1987) reside y trabaja como profesor de Lengua y Literatura en un instituto de Secundaria y Bachillerato en su localidad natal. En 2020 obtuvo el Premio Adonáis de Poesía, con el poemario titulado Toda la violencia, que además fue premiado con el Premio El Ojo Crítico de Poesía en 2021. Ese mismo año obtuvo el XXVII Premio de Novela Universidad de Sevilla con Las luces de Hannover.

Entre las obras recibidas para esta edición de Premio Antonio Machado, procedentes de los cinco continentes, han sido admitidas 717 por cumplir con los requisitos del certamen.

El premio cuenta con el patrocinio de la Diputación de Jaén y además del montante económico, la obra será publicada en la editorial Hiperión y cuenta con un trofeo en bronce, donado por la Escuela de Arte Gaspar Becerra de Baeza).