Aparcero presenta las propuestas para los Premios Ciudad de Chipiona 2025

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha dado a conocer las propuestas de personas y entidades que serán elevadas al pleno municipal para su aprobación como Premios Ciudad de Chipiona 2025, cuya entrega está prevista para el 16 de enero en el Palacio de Ferias y Exposiciones.

Entre los nominados figuran representantes de distintos ámbitos de la vida social, cultural y económica del municipio. En la categoría de Joven Promesa se propone a Francisco José Armario Cardoso, alumno del IES Salmedina con mejor expediente académico de Bachillerato del curso 2024/25. En Deporte, el reconocimiento sería para el Club de Actividades Náuticas y Deportivas CAND Chipiona, por su vigésimo aniversario y su labor en la promoción de la vela. En Carnaval, la Peña Peñita será distinguida por su constante participación en la cabalgata, mientras que en Investigación se propone a Juan Francisco Lorenzo Palacio por sus 25 años de estudio sobre la devoción a la Virgen de Regla.

El Premio a la Trayectoria recaería en el Bar Paquito, uno de los establecimientos más antiguos de la localidad, y el de Ámbito Empresarial en el Bar Peña Bética, por su tradición y aportación a la vida social chipionera. En Cultura, se reconoce a Juventudes Musicales de Chipiona por su trabajo continuado y la organización del Festival de Música Ciudad de Chipiona. En Artes Plásticas, el bordador Manuel Vidal será propuesto por una vida dedicada al arte del bordado cofrade, y en Tejido Asociativo, la Asociación Cultural Caepionis por su labor en la preservación de la cultura local.

También se contempla un reconocimiento en Agricultura para Hortalizas El Maquina, por su contribución al crecimiento del sector y la creación de empleo; en Innovación para José María Castro Lorenzo e Irene Massip Bernal, por su viaje en bicicleta desde Chipiona hasta Noruega; y como Mujer Emprendedora para María Dolores Ramos Milán, propietaria del bar Lo de la Lola y destacada participante en la Feria del Moscatel.

Además, el Ayuntamiento propone un reconocimiento especial a José Antonio Franco y Manuel Fuentes, pioneros de la comunicación audiovisual local y la televisión por cable, y un Premio a la Excelencia para los hermanos Gonzalo y Javier García Pelayo, figuras destacadas del mundo musical, cinematográfico y radiofónico, muy vinculadas a Chipiona.