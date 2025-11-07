La antigua casa cuartel de Sanlúcar inicia su transformación con la rehabilitación de su fachada

Las obras de rehabilitación de la fachada de las viviendas de promoción pública situadas en la antigua casa cuartel de la Guardia Civil, en la calle Luis de Eguílaz, darán comienzo el próximo lunes, 10 de noviembre, según ha anunciado el Ayuntamiento de Sanlúcar.

Con motivo de estos trabajos, la calle permanecerá cortada al tráfico durante la jornada laboral de los días 10, 11, 12, 13 y 14 de noviembre, en horario de 08:00 a 18:00 horas, con el fin de facilitar la ejecución de las obras y garantizar la seguridad tanto de los operarios como de los vecinos.

La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha expresado su satisfacción por el inicio de esta actuación, que responde a una reivindicación municipal trasladada en reiteradas ocasiones a la Junta de Andalucía. La regidora había solicitado a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda la intervención en este inmueble, al tratarse de viviendas pertenecientes al parque público autonómico.

Durante los últimos meses, la alcaldesa ha mantenido contactos con la directora general de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Susana Cayuelas, y con la delegada territorial de Fomento en Cádiz, Carmen Sánchez, para trasladarles la necesidad de acometer trabajos de pintado, adecentamiento y mejora en este edificio del Barrio Alto.

“Se trata de una actuación necesaria para preservar la habitabilidad de las viviendas, mejorar la estética urbana y reforzar el valor patrimonial del entorno”, ha señalado Álvarez, quien ha reiterado la plena disposición del Ayuntamiento para colaborar en la ejecución de las obras.

Con esta intervención, la Junta de Andalucía atiende finalmente la petición del Consistorio, que venía insistiendo en la rehabilitación de un inmueble emblemático de la ciudad que, durante años, albergó dependencias de la Guardia Civil y hoy forma parte del patrimonio residencial público del municipio.

El Ayuntamiento de Sanlúcar ha pedido a los vecinos y conductores comprensión y colaboración ante los cortes temporales de tráfico que ocasionarán las obras, que mejorarán notablemente la imagen y conservación del conjunto arquitectónico de la zona.