Algar impulsa la recuperación de la tradición de la matanza con la cuarta edición de su feria gastronómica

El municipio gaditano de Algar celebrará el próximo 8 de diciembre la IV Feria “La Matanza del Cerdo”, una iniciativa municipal que busca poner en valor una de las costumbres más arraigadas de la cultura rural andaluza y, al mismo tiempo, reforzar el atractivo turístico de la localidad.

Según el Ayuntamiento, las tres ediciones anteriores han contado con una notable afluencia de vecinos y visitantes, lo que ha motivado la continuidad del evento. La feria pretende divulgar una práctica tradicional que, durante décadas, constituyó una fuente esencial de abastecimiento para las familias del entorno rural: la matanza domiciliaria del cerdo. Aunque esta costumbre ha ido desapareciendo en muchos puntos de España, en Andalucía aún se conserva en numerosos municipios, algunos de ellos con un marcado interés turístico gracias a fiestas y jornadas gastronómicas dedicadas a su recreación.

La matanza suele realizarse en los meses de frío, entre noviembre y marzo, debido a que las bajas temperaturas resultan fundamentales para la correcta curación de los productos cárnicos. En Algar, el consistorio busca aprovechar el valor cultural de esta tradición para reforzar el sector turístico, una de las líneas estratégicas de su política económica, y proyectar la identidad propia de los pueblos de la Sierra de Cádiz, conocidos como Los Pueblos Blancos.

El Ayuntamiento destaca, además, el papel de las industrias cárnicas locales, que considera un elemento clave en el desarrollo económico del municipio. Según el alcalde, la matanza constituye la segunda actividad económica más relevante de la localidad, situándose solo por detrás de la agricultura.

La feria se celebrará en el Patio de Fomento del antiguo colegio, donde se instalará un escenario para mostrar al público el despiece de un cerdo —sacrificado previamente en matadero— y se ofrecerá una cata de productos derivados. Los asistentes podrán degustar chorizo, salchichón, morcilla, chicharrones, hígado, cocido serrano y diversas carnes, elaboraciones tradicionales que mantienen su preparación prácticamente inalterada desde hace generaciones.

Además de la actividad principal, la jornada incluirá stands de exposición y venta de productos típicos de Algar, así como una degustación de buñuelos con chocolate organizada por la Asociación de Madres y Padres del municipio. El programa se completará con actuaciones musicales y talleres infantiles.