Algar actualiza su registro de solicitantes de vivienda para VPO

El diputado provincial de Vivienda de la Diputación de Cádiz, José Manuel Cossi, ha mantenido un encuentro en Algar con el alcalde de este municipio de la Sierra, José Carlos Sánchez Barea, con la intención de avanzar en el proyecto de construcción de nuevas viviendas de promoción pública. La Empresa Provincial de Vivienda y Suelo asumirá en Algar una nueva promoción en la avenida Doctor Pérez Fabra, con capacidad para alojar entre 18 y 20 inmuebles, por lo que el Ayuntamiento actualizará su registro de demandantes de vivienda.

En una nota, Cossi ha precisado que el suelo disponible requerirá una reparcelación, al tiempo que habrá que determinar si se materializa por fases y si se ejecuta netamente a través de la sociedad de Diputación o mediante colaboración público-privada. “Estamos en buena disposición para agilizar los pasos urbanísticos que se necesitan así como para desarrollar el proyecto lo más pronto posible”.

En este sentido, el diputado provincial de Vivienda ha añadido que se buscará la fórmula “para hacerlo viable”, considerando los costes que comportará la operación sin renunciar a los precios establecidos para viviendas protegidas.

El alcalde de Algar ha valorado el “esfuerzo” de Diputación por responder a una demanda del municipio y ha explicado que en los últimos tiempos la mayoría de las actuaciones inmobiliarias se dedican a la rehabilitación de inmuebles antiguos, “por lo que existe una evidente necesidad de nuevas promociones”.