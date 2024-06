La alcaldesa de Sanlúcar descarta municipalizar el servicio de notificadores

El Ayuntamiento de Sanlúcar descarta oficialmente municipalizar el servicio de los notificadores, tres empleados que denuncian estar sin cobrar desde hace más de un año por su trabajo. La alcaldesa recalca que son trabajadores de una empresa privada, Correo Inteligente Postal SL, y que están siendo mal asesorados desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, Carmen Álvarez informa que se está tramitando la resolución del contrato para volver a licitar el servicio y una nueva empresa se encargue de contratar a estos notificadores.

Desde el Consistorio alegan que esta empresa es "una de las 200" que tiene contratada el Ayuntamiento, y que el problema de los notificadores ha sido su situación jurídica: “cuando uno lleva tanto tiempo sin cobrar, hay mecanismos a los que acogerse y la ley le respalda. Es un disparate que estén más de un año sin cobrar y entendemos que cualquier abogado/a laboralista hubiese resuelto ya esta situación”.

En una entrevista para Diario de Cádiz, Álvarez dejó constancia que tanto ella como su grupo eran rehacíos a municipalizar este servicio, una idea planteada y defendida por sus socios de gobierno. "Es cuestión de prioridades", destacó por aquel entonces, constatando que el Ayuntamiento estaba centrado en la inversión de personal de limpieza, policías locales y ofertas de empleo público. "Municipalizar a trabajadores de una empresa privada que prestan un servicio no esencial no es factible en la situación actual del Ayuntamiento”, aclara actualmente.

Tanto es así, que Carmen Álvarez lamentó que el resto de grupos políticos municipales y UGT se empecinen en la municipalización, porque hay otras alternativas, “cuando en todos los años que llevo en el Ayuntamiento, nunca se ha hablado de municipalizar a estos trabajadores, hasta que IU ha llegado a la Alcaldía”.

La máxima representante municipal asegura que “nosotros sí estamos trabajando en favor de estos trabajadores”. De hecho, relatando que ya en octubre se solicitó a la Unidad de Contratación que cesara el contrato que el Ayuntamiento mantenía con la empresa empleadora de los tres notificadores, que se encuentra bajo administración concursal. En febrero pidió mediante un escrito de la propia alcaldesa a Contratación que se contactara con la empresa privada para resolver el contrato y poder así iniciar los trámites de un contrato nuevo con otra empresa que rescate a estos empleados. “Mientras tanto, seguiremos ayudando y asesorando a los trabajadores desde los servicios municipales, porque lo que no vamos a hacer es utilizarlos políticamente”, afirma.

Carmen Álvarez asevera que “la Administración local no es una agencia de colocación”. “Entendiendo la grave situación personal y económica de estas familias, no podemos destinar fondos a la municipalización de un servicio no esencial. El resto de grupos políticos, de manera oportunista, exigen la municipalización. Que nos digan de dónde vamos a quitar fondos o dejar de poner para llevar a cabo la absorción por parte del Ayuntamiento de estos tres trabajadores: ¿limpieza? ¿Servicios Sociales? ¿Ayuda a domicilio?”, se quejó la alcaldesa.