La alcaldesa de Sanlúcar hace balance positivo de su mandato: 100% de deuda saldada y ambiciosos planes para una 'Ciudad Amable'

Carmen Álvarez, alcaldesa de Sanlúcar, ha sido protagonista durante este martes en un encuentro con los medios de comunicación en el que ha hecho el habitual balance a pocos días de finalizar el año, justamente en una jornada en la que se cumple un año y medio desde que arrancara su mandato al frente de la Alcaldía. En el balance, la Álvarez destaca haber saldado el 100% de la deuda, que había heredado de anteriores legislaturas, con la Policía Local y la plantilla municipal.

La primera edil explica que el Gobierno local que preside ha conseguido pagar, en total, más de 15,27 millones de euros en atrasos pendientes. Así, precisa que desde su llegada a la Alcaldía ha abonado más de 7,37 millones a la Seguridad Social y Hacienda, más de 1,66 millones en atrasos de consorcios desde 2022, 1,2 millones de euros a Aqualia, más de tres millones para sentencias favorables a trabajadores de los planes de empleo y más de 1,98 millones en atrasos salariales de la Policía Local y la plantilla municipal desde 2022 hasta la actualidad. Por otro lado, también añade los 8,36 millones de euros en vencimientos de préstamos pagados en 2023 (de junio a diciembre) y este año 2024.

Más allá de las deudas y pagos, la alcaldesa ha hecho un alegato de lo que quiere conseguir en los más de dos años de mandato que tiene por delante. Por encima de todo, busca construir Sanlúcar, Ciudad Amable, resaltando que "no es una simple campaña de promoción o un lema sin contenido. A través de nuestra gestión diaria estamos avanzando en alcanzar esa ciudad amable que todas y todos deseamos y que no es otra cosa que alcanzar objetivos que hasta ahora parecían muy lejanos en lo tocante a una Sanlúcar en la que se pueda vivir con más comodidad, con más servicios públicos como la mejora en la limpieza que poco a poco estamos viendo, con mejores viarios o con una mayor concienciación ambiental”. De esta forma, Carmen Álvarez manifiesta que este objetivo global no es posible "hacerlo solos", refiriéndose al trabajo de la administración. "Debe implicarse la ciudadanía”, asegura.

También, la regidora destacó que “debemos mirar al futuro buscando reforzar nuestras fortalezas junto a la potenciación de un patrimonio histórico-artístico y cultural que pocas ciudades poseen y que puede servirnos para conseguir la tan ansiada desestacionalización del turismo”. Carmen Álvarez señala que otros objetivos de Ciudad Amable son “el apoyo al pequeño comercio; la mejora de los parques, jardines y demás zonas verdes de la ciudad; y la puesta en valor de nuestro patrimonio natural, con espacios privilegiados como la desembocadura del Guadalquivir, el Parque Natural de Doñana, las marismas, las salinas, el Pinar de la Dinamita y el Pinar del Faro, y las lagunas de Bonanza”.

En su intervención, la alcaldesa apuntó sobre otras de las líneas que busca modificar con su gestión, que no es otra que la concepción del turismo, subrayando asimismo el objetivo de promover “un turismo sostenible que equilibre los intereses de los sectores económicos con la comodidad para los residentes y para quienes nos visitan”. “Estamos trabajando ya en ese turismo sostenible que debe ser una de las bases de nuestra economía junto al cuidado de sectores productivos como la agricultura y la pesca o el fomento del patrimonio cultural y natural”, explica.

En referencia a las grandes inversiones conseguidas en este año y medio de mandato, Carmen Álvarez recuerda los 5,9 millones de euros del Acuerdo de Doñana para Sanlúcar, los cinco millones de euros del nuevo PFEA y los 890.000 euros del Plan Cádiz Marcha, destacando igualmente el arreglo de la Carretera del Práctico con una inversión de casi 5,9 millones de euros y el acuerdo “histórico” alcanzado con el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz para la construcción del parque de bomberos definitivo con una inversión de en torno a cuatro millones de euros.