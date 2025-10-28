El alcalde de Vejer califica de "histórica" la declaración de municipio turístico

El alcalde de Vejer, Antonio González, ha calificado de "noticia histórica" la declaración por parte de la Junta de Municipio Turístico de Andalucía de la localidad. Una denominación que, asegura el Ayuntamiento vejeriego en una nota, va a suponer un "importante impulso" al posicionamiento del municipio como destino "de referencia" dentro del turismo andaluz, todo ello tras el expediente iniciado hace un año, que ha culminado ahora "con éxito".

Ser declarado Municipio Turístico de Andalucía supone, indica González, "recursos para Vejer, para nuestro pueblo, y además, la posibilidad de poder presentarnos a subvenciones, a concurrencias y en definitiva a ser un pueblo mejor".

Este distintivo llega tras un trabajo desarrollado por la Delegación Municipal de Turismo, dirigida por Dominika Paradiso, que ha centrado sus esfuerzos en "fortalecer" la promoción del destino, "mejorar la calidad de los servicios turísticos y poner en valor el patrimonio natural, cultural y gastronómico de Vejer".

Alcanzar esta declaración "no ha sido fácil", según su alcalde porque ha sido necesario elaborar un plan de calidad turística y "todo un expediente muy complejo", además de "convencer a la Junta de Andalucía y al Consejo Andaluz de Turismo" de que Vejer "es merecedora de esa declaración".

Como se ha reiterado, esta distinción permitirá al municipio optar a nuevas líneas de financiación autonómica destinadas a la mejora de infraestructuras turísticas, accesibilidad y conservación del entorno, avanzando hacia un modelo de gestión más moderno y sostenible.

Con este nuevo reconocimiento, el Ayuntamiento ha indicado que Vejer "consolida su atractivo como uno de los destinos más singulares de Andalucía, combinando su riqueza patrimonial, cultural y gastronómica con una oferta turística de calidad que continúa creciendo año tras año".