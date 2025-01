El alcalde de Torre Alháquime pide celeridad a la Seguridad Social en el cambio de la ley para grandes dependientes

El alcalde de Torre Alháquime, Pedro Barroso, manifiesta su “indignación” con el Ministerio de la Seguridad Social por no haber tomado en cuenta aún la demanda de cambiar la ley para que los grandes dependientes no pierdan su pensión no contributiva cuando rescaten un seguro de vida o una póliza privada como le ha pasado a su propio hermano Gabriel o a Delia, otra mujer de esta localidad serrana.

Hay que recordar que el regidor torreño consiguió llevar esta petición ante el Senado, quien respaldó mayoritariamente el inicio de la tramitación para cambiar la Ley de Seguridad Social para que los grandes dependientes no se sufran esta situación. “Un día que pasa existiendo la posibilidad de que un gran dependiente pierda su pensión no contributiva por rescatar un seguro de vida o una póliza privada, ahorrado con esfuerzo y sacrificio, es un día perdido”, dice el alcalde de Torre Alháquime, quien pide al Ministerio agilidad para cambiar los baremos en las rentas para estas personas con gran minusvalía.

Fue en el mes de julio cuando el alcalde de Torre Alháquime, Pedro Barroso, puso en conocimiento público la grave situación de indefensión que su hermano Gabriel estaba sufriendo, al igual que otra gran dependiente de su pueblo, Delia, cuando ambos perdieron su pensión no contributiva por rescatar un producto financiero.

Además de la merma económica mensual, estas familias también tuvieron que proceder a la devolución de todas las mensualidades que habían percibido hasta la resolución emitida por la Consejería de Inclusión Social. A todo se unió el tener que afrontar al copago de su medicación. Esto generó, dice Pedro Barroso, una gran indignación que lo llevó a tomar la iniciativa política para buscar soluciones.

En ese sentido, se dirigió a senadores, diputados nacionales y diputados autonómicos para que, cada uno desde su responsabilidad, tomasen cartas en el asunto. Eso lo llevó a una reunión directa con Macarena Álvarez, directora del gabinete de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, junto al senador serrano Alfonso Moscoso. En el encuentro, se fraguó un compromiso del Ministerio para solucionar la situación que, a todas luces, era injusta.

Posteriormente, el Grupo Socialista en el Senado, en la figura de su portavoz, Juan Espadas y Alfonso Moscoso, se hizo eco de la problemática que afecta a muchas familias. "Es por ello que el PSOE decidió presentar el pasado 23 de octubre una moción en el Senado invitando a resarcir, proteger y resolver las pérdidas de pensiones no contributivas para grandes dependientes pidiendo la creación de una mesa de trabajo conjunta", dice el responsable político.

En ese pleno, al que acudió personalmente Pedro Barroso, se aprobó la petición de modificación de la Ley y, la creación de esa mesa de trabajo. No obstante, al ser un asunto especialmente sensible y que lleva aparejada la defensa de un sector de la población altamente vulnerable, Barroso entiende que se le debe dar la máxima agilidad y prioridad. A su entender, “un día que pasa existiendo la posibilidad de que un gran dependiente pierda su pensión no contributiva por rescatar un seguro de vida o una póliza privada, ahorrado con esfuerzo y sacrificio, es un día perdido”. Por tanto, después de que haya pasado este tiempo sin tener ninguna novedad, solicita que se “promocione la agilidad de esa tramitación y que se materialice una solución definitiva cuanto antes”, concluye el regidor torreño.

Además de hermano de un gran dependiente, Pedro Barroso es el alcalde del tercer municipio más pequeño de la provincia de Cádiz, con menos de 1.000 habitantes. Por tanto, dice que sabe "lo que significa la política de cercanía y la importancia que tiene para los ciudadanos y ciudadanas". En ese sentido, Barroso ha expresado que “desde el agradecimiento más absoluto al Grupo Socialista en el Senado muy especialmente al senador Moscoso por su apoyo constante, al PP que ostenta la mayoría y al resto de formaciones políticas, que apoyaron la moción y al conjunto de compañeras y compañeros que también en el Parlamento de Andalucía de la mano de José Luis Espejo, han defendido una PNL en la Comisión de Inclusión Social, quiero expresar que, además del protocolo parlamentario y burocrático, el fin último es que la propuesta se materialice en hechos”.

Ha seguido señalando que “los tiempos legales para modificar este tipo de cuestiones tan claras y evidentes deberían formalizarse con más agilidad. Sobre todo, porque la indefensión que sufren estos ciudadanos, que no son de tercera, sino iguales y a los que, además, hay que reforzar gracias al Estado de Derecho, es inadmisible”. Para concluir, ha reforzado su idea de “poner la política al servicio absoluto de la ciudadanía”.