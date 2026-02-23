Bruselas hará público esta semana el acuerdo sobre Gibraltar que elimina la Verja

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha adelantado este lunes que la Comisión Europea hará público finalmente esta semana el acuerdo sobre Gibraltar alcanzado entre Londres y Bruselas para gestionar la relación del Peñón con la UE tras el Brexit.

En declaraciones en Bruselas a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores, Albares ha indicado que la Comisión Europea va a publicar en su web "el texto jurídico del acuerdo en relación a Gibraltar", que estará "al alcance de cualquiera que quiera descargarlo".

El secretario de Estado británico para las relaciones con la UE, Nick Thomas-Symonds, ya había indicado el viernes durante su visita a Madrid que el acuerdo se haría público "muy pronto", en un momento en que ambas partes están inmersas en iniciar el proceso de ratificación.

Para que el acuerdo, que tiene como elemento más destacado la supresión de la Verja, entre en vigor, debe ser ratificado por el Consejo (gobiernos) y la Eurocámara, por parte europea, y por el Parlamento británico.

La semana pasada, la Comisión Europea informó de que el texto ya había sido remitido al Consejo y al Parlamento Europeo, y un portavoz del Ejecutivo comunitario indicó a Europa Press que Bruselas espera que el acuerdo pueda entrar en vigor de manera provisional a partir del próximo 10 de abril.

Para esa fecha debería estar vigente de forma definitiva el nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) por el que se modificarán los controles en las fronteras de la UE, lo que afectaría también a Gibraltar.

"Todos los puntos de ese acuerdo son conocidos", ha subrayado Albares, esgrimiendo que dos días después del acuerdo político alcanzado el 11 de junio se reunió tanto con los alcaldes del Campo de Gibraltar como con representantes de la Junta de Andalucía y otros actores socioeconómicos.

Asimismo, ha señalado que en octubre compareció en un pleno monográfico para desgranar "todos los puntos de ese acuerdo". "La transparencia, la comunicación permanente, el facilitar la información a los representantes, tanto políticos como socioeconómicos (...) ha sido una de las guías" del Gobierno, ha añadido.