Agricultura detecta focos del serotipo 8 de lengua azul en la provincia de Cádiz

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha hecho pública la detección de nuevos focos de lengua azul serotipo 8 en Cádiz y Huesca y en la Región de Murcia, después de la última actualización el pasado 17 de septiembre.

Agricultura ha recordado que España se encuentra sin estatus sanitario al no contar en la actualidad con programa de control y erradicación, a excepción de Baleares que cuenta con programa de control y erradicación, y Canarias que tienen estatus de libre de la enfermedad.

El virus de la lengua azul se propaga durante los meses más cálidos y húmedos del año, de primavera a otoño, por la picadura de mosquitos del género Culicoides, que actúan como vectores. El periodo de incubación suele ser de 5 a 10 días, siendo la especie ovina la más afectada normalmente, mientras que bovino y caprino no muestran normalmente ningún signo clínico de la enfermedad y pueden actuar como portadores.

El pasado mes de junio, los ganaderos de la provincia ya vieron aparecer un foco de lengua azul en los rebaños de ovejas, con días en los se perdían más de diez animales. La incidencia de mortalidad en el este caso fue de entre un 5 y un 10%, siendo predominante el serotipo 3 y, en menor medida, el 8.

Asimismo, el Ministerio ha precisado que es "necesario" que todas las regiones comuniquen las sospechas de nuevos serotipos detectados a nivel provincial en la presente temporada y aquellos casos de especial gravedad o que tengan características no esperadas.

Por último, ha destacado la importancia de reforzar las medidas de sensibilización en los sectores afectados para informar de la estrategia aprobada a nivel nacional en la que la península ha dejado de aplicar el programa de erradicación oficial frente a la lengua azul.

Desde el pasado 1 de abril, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete han confirmado la presencia de la enfermedad en Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Murcia, Madrid, Burgos, Ávila, Segovia, León.

También en Soria, Salamanca, Zamora, Palencia, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Huesca y Mallorca con implicación de los serotipos 1, 3 y 8.