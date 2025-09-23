Adelante Andalucía exige el cierre de dos casas de apuestas ubicadas cerca de colegios de Olvera y Ubrique

Adelante Andalucía en la Sierra de Cádiz denuncia la apertura de dos casas de apuestas en Olvera y Ubrique que vulneran la normativa autonómica que establece una distancia mínima de 150 metros entre este tipo de negocios y los centros educativos donde desarrollan su actividad menores de edad.

Concretamente se trata de una situada en la avenida Manuel de Falla de Olvera, justo enfrente de la Residencia Escolar Nuestra Señora de Los Remedios y otra en la Avenida España de Ubrique, al lado del colegio Víctor de la Serna. Para la formación andalucista de izquierdas, permitir la apertura de un local de apuestas a escasos metros de un colegio “es una irresponsabilidad que pone en riesgo a nuestra juventud y atenta contra la salud pública”, han señalado.

Por este motivo, Adelante Andalucía exige a la Junta de Andalucía que actúe de inmediato. “El gobierno del PP de Moreno Bonilla no puede mirar hacia otro lado. Exigimos una actuación urgente para cerrar este establecimiento y garantizar que se cumpla la normativa”, han subrayado. En este sentido, la formación andalucista también insta a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía a iniciar inspecciones y aplicar sanciones. “Además de incumplir la normativa vigente, este caso demuestra la necesidad de reforzarla. Por eso reclamamos que el Parlamento tramite con urgencia nuestra propuesta para ampliar la distancia mínima y frenar la expansión de este tipo de negocios tan dañinos para la sociedad”.

En este sentido, desde Adelante recuerdan que en octubre de 2024 registró en el Parlamento andaluz una proposición no de ley para ampliar a 500 metros la distancia exigida entre los centros educativos y las casas de apuestas. Esta iniciativa también contempla limitar el horario de apertura de estos locales a la franja comprendida entre las 23:00 y las 5:00 horas, regular su publicidad al mismo nivel que el tabaco y el alcohol, y promover campañas informativas de prevención dirigidas a la juventud “para proteger de forma efectiva a la juventud andaluza frente a los riesgos del juego”