Abonos gratuitos de Renfe en Cercanías de Cádiz y trenes Media Distancia a Sevilla en 2025: fechas, requisitos y duración

Buenas noticias para 2025 para los viajeros de los trenes en Cádiz. Por tercer año consecutivo, los usuarios de los trenes de Cercanías y Media Distancia en Cádiz podrán viajar gratis. Una medida que el Gobierno creó las consecuencias inflacionistas en los precios del transporte y la energía por la guerra de Ucrania. En los últimos meses, Transportes adelantó su idea de cambiar de modelo para fomentar el transporte público, anunciando el fin de la gratuidad de los bonos de los trenes. Sin embargo, el Ejecutivo ha dado un giro en este asunto, decidiendo prorrogar por seis meses más la gratuidad en trenes y los descuentos en autobuses.

De esta manera, los viajeros diarios de Cercanías en Cádiz y del Media Distancia a Sevilla, Córdoba y Jaén desde la provincia seguirán teniendo los abonos gratis hasta el próximo junio de 2025. Las condiciones se mantienen tal como estaban hasta ahora. Desde 2023, se baraja la opción de que estas ventajas se aplicase solo a determinados colectivos como jóvenes, desempleados y mayores. Pero tampoco será en esta ocasión cuando se impongan esos cambios.

Requisitos del abono gratuito de los Cercanías de Renfe en Cádiz

A partir del 1 de enero de 2025, los usuarios de Renfe podrán activar de nuevo el bono gratuito que les caducará este 31 de diciembre. De nuevo, tendrán que depositar una fianza de 10 euros que les será devuelta al acabar el período de ese bono, siempre y cuando hagan 16 viajes. En una semana laboral normal, sin festivos, un trabajador que realiza ida y vuelta en tren hace 10 viajes en total. Sin contar desplazamientos por otros motivos. Por lo que es fácil superar ese cupo de viajes para que la fianza vuelva a los bolsillos. En caso de pagar con tarjeta, se devuelve automáticamente a la cuenta una vez transcurridos unos días desde el fin del bono. Si se hace el pago en metálico, hay que acudir a taquilla para solicitarlo.

La adquisición de este bono gratuito se puede realizar en las máquinas autoventa de Renfe o en la propia aplicación. Desde hace pocos meses, ya se pueden usar los códigos QR en los tornos de las estaciones de los núcleos de Cercanías en Cádiz. Hasta el momento, cada bono era de un periodo de validez de cuatro meses. Sin embargo, esta prórroga está confirmada solo para los seis próximos meses. Por lo que está por ver qué período se le asigna esta vez.

Requisitos del abono gratuito de Media Distancia de Cádiz a Sevilla

Este trayecto tan demandado de Media Distancia también mantendrá su gratuidad hasta junio de 2025. Una gran noticia para los miles de pasajeros que usan a diario este tren en la provincia. A partir del 1 de enero de 2025, los usuarios de Media Distancia podrán adquirir su nuevo bono con un coste de 20 euros de fianza. La misma también se devuelve al completar una serie de viajes.

Al contrario que ocurre con el Cercanías, con este servicio sí hay una mayor vigilancia, debido a las reservas fantasma que tantos problemas ocasionaron cuando en 2022 se estrenó la gratuidad de este tren. Además de solicitar el bono, cada vez que se quiera bajar hay que entrar en la web de Renfe o en la app y reservar el viaje. El mismo se debe solicitar con suficiente antelación ante la alta demanda. Si finalmente no se puede disfrutar del trayecto, hay que anular la reserva vía app para evitar futuras sanciones. Pues Renfe contempla retirar el bono, y el derecho a hacerse con uno nuevo hasta 30 días después de la anulación, a los que reserven hasta tres veces y no viajen. Al mismo tiempo, se imponen limitaciones: no se pueden reservar más de cuatro viajes al día, ni dos por sentido en el mismo día.