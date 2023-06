Abogados de Cádiz denuncian "pensiones irrisorias" por el "nefasto sistema" de su mutualidad

Abogados organizados en el Movimiento #J2 denuncian pensiones irrisorias y falta de coberturas “al haber quedado atrapados en el nefasto sistema de la mutualidad de la Abogacía, alternativo al Régimen de Autónomos”, exponen. De ahí la concentración celebrada este martes por un grupo de letrados frente a la sede del Colegio de Abogados de Cádiz, en la calla Tamarindos de la capital gaditana.

“La mutualidad, con la colaboración de sus colegios profesionales, siempre prometieron que pagando menos que en RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) quedarían pensiones similares o más altas que las del sistema público. La realidad es que quedan unas rentas vitalicias de entre la mitad y un tercio de la mínima del RETA, y en muchos casos por debajo de una no contributiva, lo que obliga a seguir trabajando sin poder jubilarse. Es un problema social grave que no debe seguir oculto, por lo que se insta al Gobierno y a los grupos políticos a darle una solución”, advierte la plataforma, que propone como solución abrir una ventana al RETA para trasladar los fondos que cada abogado ha acumulado, tras años de aportaciones, al sistema público de pensiones e integrarse en el mismo.

Así, los abogados agrupados en el Movimiento #J2 se plantan frente al fondo alternativo al RETA de la mutualidad de la Abogacía e instan a la paralización de la Asamblea General de la Mutualidad del 17 de junio. Denuncian pues que la mutualidad está incumpliendo la Ley y no les permite participar en dicha reunión, por lo que han convocado una concentración a las puertas de la dicha asamblea para ese mismo día.

La mutualidad de la Abogacía es un sistema de cotización alternativo al Régimen de Autónomos, creado y potenciado por los colegios profesionales, que proviene de tiempos preconstitucionales. “En la actualidad, no tiene ni sentido ni viabilidad, porque no cumple el fin para el que fue creado: asegurar unas pensiones dignas a los abogados y una coberturas socio-laborales acordes”, dice el colectivo.

El problema, aseguran desde el Movimiento #J2, no es solo para los abogados, sino también para el resto de mutualidades alternativas, por ello ya se están extendiendo las reivindicaciones a otros colectivos, como los procuradores, por cuanto el problema es común y debe ser abordado de una manera global.

“En el caso de los abogados, desde mutualidad siempre nos prometieron que pagando más o menos lo mismo que en RETA quedarían pensiones similares a las del sistema público. La realidad es muy distinta: pensiones de 300 o 400 euros y estimaciones para dentro de 20 años de 600 euros, que, además, no se actualizan. Hablamos de recibir una renta vitalicia dentro de 20, 30 o 40 años de 600 euros, cuando actualmente el mínimo del RETA, en 12 pagas, es de unos 920 euros y se va actualizando según IPC todos los años. En la práctica, los abogados directamente no se pueden jubilar, tienen que seguir trabajando hasta que ya ven que no les quedan muchos años de vida y entonces comienzan a solicitar la entrega de sus fondos acumulados”, advierte la plataforma en un comunicado.

A lo anterior, prosigue la nota, hay que sumar la falta de coberturas elementales, “como que en caso de enfermedad los abogados reciben una muy pequeña asignación durante un máximo de un año, o que las bajas por enfermedad mental solo se cubren por dos meses durante toda la vida, por lo que, consumido ese tiempo, el letrado se queda sin cobertura y totalmente desprotegido", concluye.