Abogado de Kiko 'El cabra': "Celebramos el cambio de criterio de la Fiscalía"

Cádiz/ El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate decretó este martes la libertad para los seis investigados por delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal, resistencia y desobediencia a la autoridad, después de que la Fiscalía no se opusiera a esta medida. Los seis investigados permanecían en prisión desde el pasado mes de febrero tras los hechos que provocaron la noche del viernes 9 en el puerto barbateño la muerte de dos agentes de la Guardia Civil tras ser arrollados por una narcolancha.

Según indicó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como medidas cautelares, los seis investigados tienen la obligación de comparecer todos los lunes en sede judicial, retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional así como prohibición de expedir un pasaporte nuevo. Los autos ya han sido notificados a las partes.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo se dio a conocer que un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil había descartado que la narcolancha que patrullaba Kiko el Cabra fuera la que embistió hasta asesinar a dos agentes del Instituto Armado en el puerto de Barbate. El informe remitido al juzgado de Barbate descartaba la autoría en el doble asesinato de los seis detenidos que están en prisión.

No obstante, la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, señaló que aunque se puede concluir que los investigados como presuntos autores de la muerte de dos guardias civiles "no son los autores del asesinato", seguían imputados en "delitos graves de contrabando y pertenencia a organización criminal, castigados con penas que pueden alcanzar los siete años de prisión", por lo que no consideraba que se debían variar las medidas cautelares de prisión adoptadas.

Posteriormente, la pasada semana los encarcelados fueron llamados a declarar en la causa como testigos y, este martes, la Fiscalía ha remitido al juez que instruye el caso un informe en el que manifiesta que en el punto en el que se encuentra la investigación no se opone a la puesta en libertad provisional de los encarcelados.

El letrado Álvaro Aznar, que defiende a Kiko el cabra, habló con este diario y comentó que “celebramos el cambio de criterio de la Fiscalía”. Al preguntarle por la lentitud del proceso indicó que “es un mal endémico de la justicia, y más en una zona con tal sobrecarga de trabajo”.

Reconoció que su cliente espera ansioso el momento de ser puesto en libertad y que cuando lo haga “imagino que volverá a La Línea, porque tiene muchas ganas de estar con su familia”.

Kiko El cabra, junto a los otros detenidos, tenían previsto ser puestos en libertad de la prisión de Puerto III en la tarde de ayer.

Por su parte, la abogada Bárbara Royo, que defiende a otro de los investigados, mostró su “satisfacción” por la puesta en libertad de los seis. “Se estaba disimulando un error, persistiendo en él y ganando tiempo”, afirmó.

Según explicó a Europa Press, entró en la causa como letrada de uno de los investigados la pasada semana, después de que días antes llegara una nueva negativa de la Audiencia Provincial de Cádiz de poner en libertad provisional a los encarcelados por estos hechos. Así, tras declarar los seis encarcelados como testigos en la causa la pasada semana, Royo volvió a instar a la Fiscalía a que se pronunciara sobre la puesta en libertad.

Ahora, este martes, la Fiscalía ha remitido un nuevo informe al juez en el que no se opone a la libertad provisional. En este sentido, cabe recordar que la Fiscalía ha señalado que ha tomado esta decisión por el momento en el que se encuentra la investigación, no porque se haya llegado a un pacto con las defensas.

Por su parte, Bárbara Royo se ha mostrado “muy satisfecha por la puesta en libertad”. “Ya era hora, desde que la UCO descartó la responsabilidad de los detenidos en los hechos que todos conocemos, han pasado nada menos que tres meses, sin que los exculpados hubieran sido liberados”, recordó la letrada, quien añadió que “han sido negativas constantes tanto por parte de la Fiscalía como por parte del juzgado de Barbate y de la Audiencia Provincial de Cádiz”.

A su juicio, “se estaba disimulando un error persistiendo en él y ganando tiempo, pero esto no daba más de sí”, por lo que ha celebrado que la Fiscalía haya cambiado de criterio. “No obstante, creo que ha sido muy oportuno dejar para el martes lo que podía haberse hecho el lunes”, porque “hoy estará todo el país pendiente de las puertas de Moncloa y la entrada del juez y nadie de las de la cárcel y la salida de seis maltratados por el sistema, de tal manera que se neutraliza un poco más el error”, afirmó.