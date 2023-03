Yolanda Aceituno será la candidata de AxSí a la Alcaldía de San José del Valle

El coordinador territorial de Andalucía por Sí (AxSí) y candidato a la Alcaldía de San Fernando por dicha formación, Fran Romero, ha acudido a la localidad de San José del Valle para apoyar a Yolanda Aceituno, en su presentación como portavoz de la gestora vallense de esta formación política y como candidata de AxSí a la Alcaldía de San José del Valle.

Aceituno ha adelantado que liderará “un proyecto político cercano y participativo con el que los vallenses puedan recuperar la ilusión y la libertad que durante los últimos años han ido perdiendo bajo el gobierno del socialista, Antonio González Carretero”.

“Como concejala he sufrido en primera persona la actitud caciquil y la prepotencia de un alcalde oscuro investigado por presuntos delitos e instalado en el ordeno y mando y en el conmigo o contra mí. Hablamos de alguien cuya gestión municipal ha venido definida por la ausencia de toda transparencia, que se ha cerrado en banda a la participación vecinal y que genera antes los problemas que las soluciones. Esa no es mi forma de entender la política y por eso, desde la responsabilidad y de forma razonada, he dado el paso adecuado para enfrentarme a esa realidad y plantear a los vallenses una alternativa de gobierno cercana y participativa, conocedora de la realidad de este pueblo y que aportará soluciones a las verdaderas necesidades de sus vecinos y vecinas. Y en este reto he encontrado el apoyo y el entendimiento de Andalucía por Sí, una formación que entiende la política de la misma manera que yo y desde la que podré hacer mucho por San José del Valle”, explicó Aceituno.

La candidata ha detallado que el equipo que liderará ya última la redacción de un programa electoral en el que los vecinos han participado con sus aportaciones y sugerencias y con el objetivo común de “hacer de San José del Valle un pueblo mejor”. AxSí irá dando detalles próximamente de dicho programa, que, según expone la formación, aglutina más de cincuenta medidas. “Queremos un Gobierno Local que garantice el acceso de la ciudadanía a la gestión municipal y a las decisiones que afectan a su pueblo”, ha señalado la portavoz andalucista.

“En definitiva, queremos un San José del Valle en el que haya igualdad de oportunidades para todos y todas. Un pueblo emprendedor, abierto al desarrollo rural, con unos buenos servicios municipales, que apueste por la integración y en la que sus jóvenes encuentren empleo y oportunidades sin tener que marcharse de aquí. Trabajaremos por un desarrollo en convivencia, que no pueda comprometer a las generaciones futuras basado en un crecimiento ordenado y racional de nuestro entorno mediante una gestión transparente y eficaz. No queremos a un alcalde y unos concejales oportunistas que busquen el beneficio propio y el de unos cuantos”, continúa Aceituno.

Por su parte, Fran Romero mostró su apoyo y confianza a la candidata vallense y al equipo de hombres y mujeres del equipo que lidera y que hará posible el proyecto de ciudad que San José del Valle se merece.

“San José del Valle merece más. Ha llegado el momento de avanzar hacia un cambio necesario que venga de la mano de un proyecto cercano, participativo y responsable. Y ese es el proyecto que encabeza nuestra candidata. Sin duda Yolanda es una de los nuestros. Entiende la política de la misma manera y con la misma vocación de servicio público que nosotros. Le duele su pueblo y su tierra y no puede permanecer de brazos cruzados ante las injusticias y los problemas que les afectan. Está en el lugar adecuado y estamos seguros de que estará a la altura de este ilusionante y exigente reto y en este camino nos encontrará siempre a su lado”, concluyó el coordinador territorial.

Hay que recordar que el alcalde de San José del Valle, el socialista, Antonio González Carretero, denunció hace más de dos años a Yolanda Aceituno y a Vanesa Pérez, ambas, entonces, concejalas de su mismo partido por supuestas amenazas y coacciones contra él.

En diciembre pasado, el Juzgado de Jerez que había llevado al caso, no sólo decidió el sobreseimiento de la causa abierta contra estas dos ediles, sino que, dando un inesperado giro, decidió dirigir su investigación contra el regidor vallense y su mano derecha en el gobierno local por un supuesto delito de apropiación indebida que estaría vinculado a una presunta tramitación de facturas falsas en este municipio.