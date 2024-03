Turismo en Semana Santa: Llueva o haga sol, Cádiz abre sus puertas

“Agua va a haber en todos lados”, decía este viernes Antonio de María, presidente de la patronal de la hostelería en la provincia de Cádiz, respecto a las previsiones del tiempo para esta Semana Santa. Con unos festivos en los que parece que los paraguas se impondrán a las sombrillas por goleada, el sector cuenta con unas proyecciones de ocupación para estos días que giran en torno al 76%, una cifra que –asegura De María– es “técnicamente buena”. Aunque el porcentaje se sitúa ocho puntos por debajo de la ocupación del año pasado, habrá que esperar a este fin de semana para contrastar datos definitivos.

Por municipios, la capital gaditana –que vivió, meteorología mediante, unos carnavales a medio gas– espera una ocupación del 72,87% durante esos tres días festivos, mientras que las medias más altas se estiman en Sanlúcar y Conil, con un 95,76% y un 95,76%, respectivamente.

Aún así, la provincia confía en la fidelidad de los visitantes, en el colchón de las actividades más allá de la playa y en la inercia que nos mueve a hacer de la Semana Santa la previa oficial de la temporada estival.

CHICLANA: ABIERTOS DESDE MARZO

Chiclana pretende volver a convertirse en referente turístico de la provincia durante esta Semana Santa. De hecho, espera repetir el éxito de 2023, donde la ocupación hotelera alcanzó una media del 80%, algo que se percibió claramente en la ciudad.

Para ello, prácticamente todos los hoteles ya han abierto sus puertas y la playa está en perfectas condiciones, aunque según explicó la responsable del área, Ana González, “no se han tenido que realizar labores de montaje de equipamientos, como colocación de pasarelas o mobiliarios, debido a que el Ayuntamiento ha apostado por mantener la playa abierta todo el año”.

Eso sí, quedaban por solventar pequeños detalles, como las consecuencias de los últimos temporales que este otoño azotaron el litoral. De tal manera que, a principios de esta semana, operarios del Ayuntamiento de Chiclana trabajaban en La Barrosa en el traslado de arena de la carretera a la zona de baño.

Por otro lado, hace unos días, comenzó a funcionar el servicio de salvamento y socorrismo, en horario de viernes a domingo de 12.00 a 18.00 horas.

Acerca de todo ello, se pronunciaba este viernes el alcalde de Chiclana, José María Román, asegurando que “las previsiones para Semana Santa son buenas, sobre todo, porque los hoteles que ya abrieron sus puertas a principios del mes de marzo lo hicieron con un 100% de ocupación”, para reiterar que “todo hace indicar que se superarán los números del pasado año”.

El regidor municipal también animó a hoteleros y hosteleros “a seguir trabajando para que la playa pueda funcionar más tiempo y así ampliar las posibilidades”.

EL PUERTO: MIRANDO AL CIELO

Como las cofradías y las hermandades, la hostelería y los hoteles de El Puerto miran al cielo esperando que el buen tiempo acompañe estos días. Las previsiones de Horeca reflejan que los días grandes de Semana Santa (jueves, viernes y sábado), las reservas hoteleras en El Puerto son del 67,84% de ocupación media, por debajo del año 2023, cuando se llegó al 89,48% en esas mismas fechas.

No deja de ser una previsión, que atiende tan sólo a los hoteles, en una ciudad donde la mayor afluencia de visitantes, con mucho, se basa en segundas residencias, alquileres ocasionales y apartamentos turísticos, y donde hay un volumen importante de visitantes que deciden destino a última hora, en función de la climatología, ya que el grueso del turismo portuense es nacional.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento, Olga de Navas, que durante estas fechas previas a la Semana Mayor, celebra las mesas sectoriales con todos los gremios de su área, ha confirmado que las expectativas de los profesionales son muy buenas y que le transmiten “una confianza ciega en que estos días serán muy positivos para sus negocios”. No obstante, mejorar las previsiones actuales, al menos en cuanto a alojamientos hoteleros, dependerá de que el tiempo acompañe, lo que permitiría igualar e incluso superar el balance del año pasado.

Como reconocen los hosteleros consultados, la gente que acude a la ciudad no sólo viene por la Semana Santa, sino sobre todo por las playas, “por el buen tiempo”, ya que estas fiestas vienen a ser como un verano adelantado, la pretemporada del verano.

En este sentido, José Paguillo, de la Agrupación de Empresarios Hosteleros del Centro, confirma que la hostelería “está igual que las hermandades, mirando al cielo”. Aunque las obras de reurbanización del proyecto ‘Ciudad Amable’ no han concluido y el aparcamiento escasea en el casco histórico, la clave estará en que se realicen las salidas procesionales, algo que vendrá determinado también por la climatología. “La gente viene al centro cuando hay un aliciente, aunque no haya aparcamiento fácil; el centro es el corazón de la ciudad y cuando se pone a latir, se nota”, indica el portavoz de los empresarios hosteleros.

Para la hostelería es muy importante que la Semana Santa sea buena, porque enero y febrero son meses flojos para el sector y estas fiestas “suponen un empuje vital”. Los días más fuertes suelen ser el Miércoles, Jueves y Viernes Santo, aunque también el Domingo de Ramos y el de Resurrección. El turismo de fuera se comienza a notar a partir del miércoles.

“Las expectativas están en todo lo alto en cuanto al público, pero la gente, cuando decide viajar, lo primero que mira es el tiempo que va a hacer y a El Puerto vienen buscando el clima y la gastronomía, y evidentemente es un atractivo más que la Semana Santa esté ahí para ver las cofradías”, afirma el hostelero, propietario del restaurante La Micaela.

En cuanto a la gastronomía propiamente dicha, surgen productos propios de estas fiestas, como las torrijas, y con la Cuaresma “sube más la venta de pescado, en especial el atún rojo y el bacalao, que es muy de Semana Santa”, concluye José Paguillo.

SIERRA: EL RECURSO SEGURO

Semana Santa es un reclamo de peso para los pueblos más turísticos de la Sierra y en especial para aquellos que cuentan con procesiones o actos cofrades de gran tirón popular. Los días grandes de esta semana especial, que van del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, son los más solicitados en pueblos como Setenil de las Bodegas, donde es muy difícil encontrar alojamiento para esas fechas si no se ha hecho con mucha antelación.

El mayor reclamo para los dos hoteles del municipio y las decenas de casas rurales que se ofertan vienen de la mano de las procesiones, por ejemplo, de los ‘Blancos’ y los ‘Negros’ y los desfiles de la Legión y Los Regulares de Ceuta y Melilla como ocurrirá otra vez este año. “Desde que abrimos el calendario este año se bloquearon esas fechas en las reservas. Son días que vuelan”, explicaba el propietario del alojamiento ‘Casa bajo la Roca’, uno de los inmuebles más llamativos bajo el abrigo de piedra que forma el paisaje urbano de Setenil. También desde el Ayuntamiento se reconoce que la Semana Santa es un “músculo social muy importante para nuestro pueblo, que reúne a muchas familias, a la par que es una inyección económica enorme”.

Otro de los pueblos que vive a lo grande la Semana Santa y cuyos negocios hosteleros se pueden beneficiar es Arcos, cuya expresión cofrade está declarada de Interés Turístico. Las reservas son preferentemente de familias que quieren vivir la procesión del Nazareno, considerada de las más llamativas de la localidad, que protagoniza la Madrugá arcense. De hecho, hay muchos visitantes o vecinos que viven fuera que realizan sus reservas de un año para otra para no perderse este acontecimiento que, junto con la suelta del Toro del Aleluya, el Domingo de Resurrección, atraen a decenas de foráneos al pueblo.

JANDA: PUESTA A PUNTO

La franja costera de la Janda, que va desde Zahara de los Atunes hasta Roche, se prepara para acoger a cientos de visitantes esta Semana Santa.

El Ayuntamiento de Conil ha apuntado a través de su concejal de Turismo, Playas y Medio Ambiente, José Ramón Rosado, que los servicios que se prestarán en esta zona de cara a estos días son los relacionados con sanidad, vigilancia, duchas, vehículos anfibios y accesibilidad de movilidad reducida. En lo que respecta a la playa de La Fontanilla y en el resto de playas urbanas, como Roche, Los Bateles y Fuente del Gallo se darán los servicios de urgencias. Asimismo, tras la Semana Santa, del 5 al 14 de abril, tendrá lugar la Ruta de la Huerta, por lo que los servicios continuarán para los visitantes y ciudadanos.

En el caso de Vejer, la zona costera de El Palmar se prepara para ofrecer un buen servicio durante la Semana Santa. Así, del Miércoles Santo al Domingo de Resurrección, la playa contará con un coordinador de playas, tres socorristas, un auxiliar de enfermería, un enfermero, y técnico de ambulancia y aseos. Se activarán en el módulo principal, en horario de 12.00 a 20.00 horas. Se realizarán previamente las labores de limpieza y se contará con un equipo de mantenimiento. Con respecto a la ocupación, desde la delegación de Turismo creen que rondará entre el 80 y el 100%.

Ante la falta de recursos hídricos, los ayuntamientos de Barbate y Vejer ya anunciaron que para esta temporada no se contará con la instalación de duchas en sus respectivas franjas costeras. El Ayuntamiento de Barbate no ha apuntado qué previsiones, ni qué servicios tiene para estos días de Semana Santa.

COSTA NOROESTE: PLAZAS CASI AGOTADAS

Sanlúcar de Barrameda será la localidad gaditana que mayor volumen de ocupación hotelera tenga para esta Semana Santa, con un 95,76% del total de capacidad. Pese al descenso en las expectativas con respecto al 2023, Sanlúcar crece y supera en casi 20 puntos a la media de la provincia según los datos de la Patronal Horeca. El primer teniente de alcaldesa, Víctor Mora, valoró muy positivamente las previsiones alegando que “Sanlúcar está nuevamente a la cabeza de la provincia”. El también delegado de Turismo cree que es “un trabajo que viene haciéndose desde hace años” y apuesta por la desestacionalización.

En cambio, la localidad de Rota sí que desciende, en consonancia con la media de la provincia. Según el informe de la Patronal el descenso es de un 33,69% con respecto al 2023, situándose en 58,69%, un dato que no refleja la realidad, según el alcalde José Javier Ruiz Arana. El regidor informa que este informe “no tiene en cuenta la Youth Supercup que traerá este primer fin de semana de Domingo de Ramos una ocupación hotelera del 100%”. Chipiona, por su parte, estima un 81,46%, ocupando el cuarto puesto en la provincia.