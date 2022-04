Teresa Rodríguez: "Lo mismo mañana imputan a alguien del PP y las elecciones son más tarde"

La candidata de Adelante a Andalucía a la presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, lamenta que llevemos "demasiado tiempo", "seis meses ya", hablando sobre el posible adelanto electoral en nuestra comunidad autónoma "y no de otras cosas", y más cuando, "lo mismo mañana imputan a alguien del PP en cualquier pueblo de España y las elecciones son más tarde", ironiza.

"Problemas centrales" como que este jueves "los vecinos de Las Tres Mil Viviendas en Sevilla estaban pidiéndole a la Consejería de Vivienda que ponga pie en pared a las eléctricas para que les devuelvan la luz, que llevan más de 40 días sin luz en unas viviendas públicas de la Junta de Andalucía", ha recordado en su atención a los medios de comunicación durante un acto en Cádiz con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano.

"Lo de cuándo serán las elecciones de Andalucía pues depende del oráculo de Delfos, yo no puedo dar respuesta a cuándo serán, supongo que lo sabrán los asesores de Juanma Moreno Bonilla aunque, lo que es muy triste, es que se aproveche la atribución que tiene la autonomía andaluza para convocar elecciones en cualquier momento para que los que están en el poder las convoquen exactamente en el momento que mejor les vale", ha criticado.

En este sentido, Rodríguez prefiere "una legislatura completa" y no porque a su formación le venga "bien o mal" sino porque "no es deseable que un Gobierno dé por terminada una legislatura un año antes, que no han querido ni aprobar presupuestos". "Lo vimos cuando escuchamos a Marín en privado diciendo no tenemos ningún interés por aprobar presupuestos en el último ejercicio, entonces nos están robando un año de gestión desde el Gobierno", aduce.

Con todo, la candidata ha asegurado que su formación está "preparada" y está trabajando "por la unión del andalucismo"porque les parece "importante" la existencia de "una fuerza política andaluza que defienda los intereses de esta tierra, porque no la hay". "Además, desde una provincia donde, si hubo que decidir cerrar una fábrica de Airbus, fue ésta, si hay que decidir mandar carga de trabajo, nos quedamos los últimos y si hay que repartir los fondos de los PERTE, que son decenas de miles de millones de euros de fondos europeos para la recuperación, como son fondos públicos-privados van a las comunidades autónomas más ricas porque aquí no tenemos tejido empresarial e industrial previo, y nos vamos a quedar sin ayuda de recuperación", ha argumentado erigiéndose en este contexto "como una voz andaluza útil para, legítimamente, como hacen los demás, defender los intereses de las mayorías sociales de esta tierra".