"Sólo veía siluetas de personas entre una gran nube de polvo"

“Decir que en esos momentos no se siente miedo es mentir”, dice Pedro Peña García, un policía nacional de Medina que lleva destinado en Madrid hace año y medio, quien se desplazó junto a otros compañeros a la calle Toledo de la capital donde explosionó un edificio el pasado miércoles y que se saldó con el trágico balance de cuatro muertos, heridos y numerosos daños materiales.

“Sentimos una vibración”, relata Pedro cuando se produjo la explosión sin darle más importancia, pero pocos minutos después saltaron todas las alarmas desde su comisaría a poca distancia del lugar del suceso. Los equipos de radio del que disponen los policías comenzaban a sonar constantemente dando aviso de la gravedad de la situación. Los gritos y el revuelo contribuyeron a crear más confusión sin que se supiera exactamente qué estaba pasando. De inmediato, la orden era clara. Había que acudir a la calle Toledo cuanto antes por la explosión de un edificio.

Pedro cuenta que se puso en marcha junto a otros compañeros en dirección al lugar de la explosión y “lo primero que veía en la calle Toledo fue siluetas de personas entre una gran nube de polvo. Polverío, cascotes en el suelo y mucho desconcierto”. En la misma calle observó que había un joven herido en el suelo pidiendo ayuda. El policía asidonense fue anteriormente militar y posee conocimientos sobre técnico en Medicina. “Estaba muy acelerado y lo primero de hicimos fue tranquilizarle y prestarle los primeros auxilios, ya que se había fracturado el peroné. Poco después una médico se hizo cargo de él y se dio aviso al Samur para que se le trasladara a un puesto de enfermería junto a la Puerta de Toledo”.

Su siguiente cometido fue el de ayudar a la evacuación personas mayores de una residencia cercana al edificio totalmente destrozado a causa de la explosión. Fue ahí donde se torció un tobillo tras pisar un cascote. No obstante, su servicio prosiguió durante horas hasta llegar la noche y darse cuenta que sufría un esguince y comenzaban los dolores. De hecho, Pedro, hijo de un policía local de Chiclana, está en la actualidad de baja hasta su recuperación "aunque me siento impotente por no estar con mis compañeros, quienes también estuvieron al pie del cañón en los momentos más duros.