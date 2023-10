Renta: San Roque y Puerto Serrano, las dos caras de la moneda

San Roque y Puerto Serrano. 32.127 y 14.119 euros los convierten respectivamente, en los municipios de mayor y menor renta media de la provincia según ingresos declarados. Ninguna de las dos localidades parecía, en sus inicios, caballo ganador: si una se formó a partir de la población llegada de Gibraltar a principios del XVIII; la otra lo hizo a partir de un asentamiento agrícola y de extracción de carbón.

La lista de ciudades con mejores y peores rentas que publica la Agencia Tributaria cada año no suele variar sustancialmente. Pueblos ricos, pueblos pobres. San Roque, Cádiz, El Puerto, Algeciras, Los Barrios, San Fernando suelen ocupar en la provincia la parte alta de la tabla. Puerto Serrano, El Gastor, Alcalá y otros municipios de la Sierra copan la parte baja. En el tejido económico, las cartas están marcadas.

“Una vez que un municipio se especializa en un sector de alto valor añadido cuenta con una ventaja competitiva con respecto a otro municipio –comenta, desde el Colegio de Economistas de Cádiz su vicedecana, Cecilia Jiménez Nadal–. Para un primer análisis, vemos de entrada que los cinco primeros municipios que arrojan una mayor renta tienen un común un alto grado de especialización en trabajo industrial, ya sea siderúrgico, petroquímico o logístico (el puerto de Algeciras). Todas estas son actividades que generan un gran efecto de arrastre y más renta”.

Un factor que también puede influir en un saldo más abultado de las rentas es el residencial, con casos como Sotogrande en San Roque o Vistahermosa en El Puerto, “con construcciones en horizontal en vez de en vertical”.

Otro de los factores que han considerado en el Colegio de Economistas para medir y entender el posicionamiento en el ranking es el consumo de energía, la cantidad de MW/hora que necesita una localidad, “con San Roque, Algeciras y Los Barrios con un consumo bastante elevado”, propiciado también por las necesidades industriales. “Esto –prosigue Cecilia Jiménez– nos hace llegar a la conclusión de que todas las zonas que están centradas en temas de industria petroquímica y naval, con todos los subsidiarios que tienen alrededor, viven un efecto tractor de la actividad y, por tanto, suben las rentas”.

Todos estos sectores cuentan, además, con convenios amparados por el metal, que protegen mucho al trabajador, y que “se traduce en el nivel de ingresos. Además –continúa–, este tipo de actividad conlleva un mayor tamaño de las empresas:las zonas de mayor renta son las que registran, en la provincia, una mayor cantidad de empresas con más de veinte personas, y sabemos que el tamaño de una empresa es muy importante a la hora de contribuir al crecimiento de un territorio”.

La diferencia de la renta media entre San Roque y Puerto Serrano se salda en 18.000 euros

Luego hay casos que, en principio, llaman la atención. Cádiz capital aparece, por ejemplo, en el segundo puesto dentro de las rentas más potentes, a pesar de estar enfocada importantemente hacia el sector terciario, de perder población todos los años y tener una población envejecida –el grupo de la tercera edad es el único que crece en una ciudad en la que los jubilados igualan a los habitantes menores de 18 años–.

“Pero la capitalidad convierte a Cádiz en el centro administrativo más importante de la provincia –explica la economista–. Esto atrae a todo el alto funcionariado, además del entorno sanitario, que contribuye a elevar la media”.

Otro elemento a tener en cuenta es el alto precio por metro cuadrado, tanto en compra como en alquiler de vivienda, que presenta la capital: quien sea propietario, más allá de la vivienda habitual, tiene asegurado un rédito extra.

Al otro lado de la balanza, la lista de municipios señala una característica evidentísima: todos pertenecen al entorno de la Sierra.“Pueblos muy enfocados a la agricultura, que es un sector económico en el que se dan las rentas más bajas –añade Cecilia Jiménez–. También hemos observado que el grado de cualificación de las personas que residen en esos municipios es más bajo: hay censadas pocas personas con estudios universitarios, lo que va asociado un poco al puesto de trabajo. Las cualificaciones más bajas están más localizadas en esos pueblos que en los otros”.

El alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez (IU) coincide con la economista:“Seguimos apareciendo en los últimos lugares de renta porque la inmensa mayoría de la población se sigue dedicando a tareas agrícolas: uno de los trabajos con renta más baja y que va a jornal, según campaña. Si la campaña es buena, ganan un poco más;si es nefasta (como este año y el pasado, en la aceituna), pues ya imaginas. La inmensa mayoría de mano de obra en Puerto Serrano sigue siendo jornalera, lo que supone tener ingresos muy básicos”.

Piensa que la economía sumergida será similar a la de cualquier otra localidad de entorno rural: “Somos una de las poblaciones de España, si no la más, con más cartillas agrícolas. Puerto Serrano es el pueblo de España que tiene más PER: hay dos millones de euros al año de los fondos que se dedican principalmente a realizar obras para completar la renta de los jornaleros. Cuando no estamos nosotros en primer lugar, está Sanlúcar, por el tema de la Algaida”.

“En cualquier población que tiene una parte del mercado de trabajo condicionado a que la gente se dedique al campo, la renta baja –prosigue–. Pues imagina en el nuestro”.

El hecho de que el campo dé trabajo seguro –de exiguos ingresos, pero seguro– ejerce, piensa su alcalde, “un efecto ratonera: con ingresos garantizados es muy difícil que se rompa el techo de la formación y se dé un salto a otros sectores o a otros ámbitos de trabajo que permitirían aumentar los ingresos y una mayor calidad de vida. Pero claro –prosigue– esas decisiones de la vida las tomas con puntos de madurez que lo mismo no son los más aptos cuando puedes tener dinero a medio plazo”.

Del sesgo del campo no se libran tampoco municipios como Grazalema, que cuenta con un asentado respiradero turístico:“Pero es que, aunque el turismo sea muy importante en esa zona, nunca va a llegar a igualar los salarios de la industria”, apunta Cecilia Jiménez.

La pregunta sería hasta qué punto es la renta un indicador fiable de la riqueza de un municipio. Teniendo en cuenta, además, que hablamos de renta declarada: todo el negro –que no es poco, especialmente en espacios como el turismo o la construcción– permanece fuera del cálculo. ¿Aparecer en el segundo puesto de renta más alta le sirve de algo a Cádiz, con la edad media más elevada de Andalucía (49 años), un cuarto de su población por encima de los 65 años, despoblación continuada y un parque de viviendas que es el tercero más envejecido de la comunidad autónoma? Si pillamos al último de la clase en esta asignatura, Puerto Serrano, vemos que cuenta con una de las medias de edad más jóvenes de la provincia (39,3) y un cuarto de su población tiene menos de veinte años. San Roque tiene una renta saneadísima pero suele ser farolillo rojo en los índices de contaminación del aire, consecuencia inevitable de la presencia de industria de alto calado en su término.

“También habría que puntualizar qué ciudades funcionan como dormitorio de grandes polos: si declara en San Fernando pero vive en El Puerto, eso no lo tenemos en cuenta: no todo el mundo que declara en Algeciras, por ejemplo, vive en Algeciras”, indica Jiménez.

Ruiz Boix, alcalde de San Roque: "Mi tarea principal es procurar que no haya grandes desequilibrios de renta"

Entre los marcadores que ayudan a salir de la tabula rasa de la renta están los niveles de desempleo: “Si comparas las cifras de paro con la renta per capita, San Roque ocupa el número once dentro de la provincia por desempleo, y Cádiz se sitúa a la mitad de la tabla: más de veinte puestos por detrás de donde la sitúa su renta. Ahí hay una discordancia que refleja una desigualdad muy grande entre lo que ingresan las grandes rentas y el resto”, explica la especialista.

Por contra la tasa de desempleo más baja la presenta Villaluenga del Rosario, seguida de Tarifa, Setenil, El Bosque ,Benaocaz... ninguna de estas poblaciones, sin embargo, se cuela entre las diez últimas de la lista.

Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE) ejerce como alcalde de San Roque desde 2011. Su tarea principal, indica, es procurar “que no haya grandes desequilibros de renta” en un municipio del que tiran dos enormes fuerzas motoras:las grandes empresas en torno a la energía y la petroquímica y la presencia de un núcleo como Sotogrande. La Asociación de Grandes Industrias (AGI), que agrupa a 14 empresas del polo industrial que comparten San Roque y Los Barrios, así como a la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, presentaba en 2022 beneficios récord por segundo año consecutivo.

“La gran industria –indica Ruiz Boix– cuenta con unas nóminas muy por encima de la media nacional en algunos casos, con un convenio que exige cuantías justas”.

Por otro lado, está la cuestión del turismo residencial, que “cada vez se va afincando más en Sotogrande”, la urbanización de lujo “calificada como la mejor de Europa”, que celebra este año su 60 aniversario: “Esto conlleva grandes rentas positivas que generan empleo dentro del propio domicilio: tarea de mantenimiento y atención en las fincas (limpieza, obras, jardinería, piscinas, incluso conductor). “El que tiene un piso de 80 metros en la Castellana –prosigue el responsable– ve que, por el mismo precio, aquí tiene un chalet de 300 metros de planta”.

Juan Carlos Ruiz Boix apunta un tercer factor de generación de riqueza a vueltas de la pandemia: la cantidad de profesionales que llegan tirando de teletrabajo –los famosos nómadas digitales–, “alentados por la climatología y los buenos servicios públicos”.

Daniel Pérez, alcalde de Puerto Serrano: "Un logro importante es conseguir que la manufactura del campo se quede en la zona"

Ruiz Boix subraya la política impositiva baja, que hace que “San Roque sea un lugar atractivo para adquirir viviendas”, y la puesta en marcha de “una gran cantidad de servicios públicos, muy por encima de lo que son obligatorios en un municipios de 35.000 habitantes”.

La gran inversión en políticas sociales, indica el responsable, es la que “permite aminorar los desequilibrios que puedan existir y que queden cubiertas las necesidades básicas de todas las familias”.

¿Cómo puede vivir uno con 14.000 euros al años? “Pues ajustado –explica Daniel Pérez–, pero también el precio de la vida en un pueblo pequeño no es el mismo que en una ciudad”. El precio de una casa normal, 80 metros, en Puerto Serrano puede rondar los 60.000 euros. “Aún así –continúa el alcalde–, se hacen muchos malabarismos, porque hablamos de un nivel de vida precario, saltando de campaña en campaña. Si vienen mal dadas, pasas de poder sobrevivir a tener problemas económicos graves. Hay mucha dependencia de las líneas de ayuda de las distintas administraciones y, si no fuera por renta básica, tendríamos un problema grave. El nivel de trabajo que tienen nuestros servicios sociales comunitarios con esa renta no es comparable a otros”.

Cambiar una realidad como esta, anclada secularmente en el tejido socioeconómico del pueblo, supondría “cambiar del todo el modelo productivo, y eso es imposible desde una sola administración –reconoce Daniel Pérez–. Pero un aspecto muy importante es hacer valer la rentabilidad real de los cultivos de la zona, que se manipulen o comercialicen en la comarca. No puede ser que lo único que se queda en la Sierra sea la renta mínima de los recolectores”.

En Puerto Serrano, han conseguido que una multinacional de melones y otras compañías que exporten a Francia se queden en el municipio: “Así, una parte de la población que era flotante permanece aquí una parte importante del año, fijando habitantes e ingresos –puntualiza Pérez–. Y, una vez la población se queda en el territorio, puede tener más opciones en distintos ámbitos”.

Luego están las potencialidades, señala Cecilia Jiménez, que no terminamos de aprovechar pero que podrían suponer una línea de vida, como la economía azul: “Incentivar todas las actividades relacionadas con el mar, la investigación de nuevos productos o la explotación de energía. Tenemos un montón de posibilidades, que están inventadas y que no. Es una veta en la que hay mucha gente volcada en sacar rendimiento”.