Recuerdo a los guardia civiles asesinados en Barbate en las Medallas de Andalucía

La Guardia Civil no ha estado reconocida con un Medalla de Andalucía en esta edición de 2024 (en realidad, la Cuarta Zona la recibió en 2019), sin embargo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha querido olvidar a un cuerpo de seguridad que ha pasado y pasa por circunstancias especialmente graves en su lucha contra el narcotráfico en particular.

En su alocución de clausura del acto, Juanma Moreno ha hecho un recorrido por los motivos que llevó al Consejo de Gobierno de la Junta a distinguir con cada una de las Medallas de la comunidad a los reconocidos en el acto de este 28 de febrero, y al nombrar la medalla a los Valores Humanos que ha recogido el Cuerpo Nacional de Policía "se me va el pensamiento", ha reconocido, "a Miguel Ángel González y David Pérez, los dos guardias civiles cruelmente asesinados en Barbate, y a sus compañeros heridos".

"No me olvido de ellos, de sus familias y compañeros que dan su vida y deberían contar con todos los medios suficientes para enfrentarse con los enemigos de la sociedad con las máximas garantías".

Moreno ha proseguido indicando que "aquí y en toda España merecen el aplauso, el respeto y el apoyo de toda la sociedad a esos servidores públicos que son nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado."