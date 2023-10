Raúle: “Despedirme de Cádiz con dos conciertos es un regalo que me da la vida”

Raúle es un compositor, músico y cantante autodidacta que fusiona varios estilos musicales, pero siempre teniendo muy presente sus raíces y su deje andaluz. Sus comienzos musicales se remontan a su adolescencia, cuando junto a sus amigos producía música callejera. En 2017 lanza, en solitario, su primer álbum, Sin Protocolo, y cinco años más tarde saca el disco Limbo, formado por 12 canciones y con el que inicia su gira por España. El cantante se despedirá de Limbo Tour el 25 de noviembre en Valencia.

-¿Qué le inspiró a dedicarse a la música profesionalmente? Algún familiar que ya se dedicara previamente a la música, el entorno, sus estudios…

-La verdad que lo me introdujo a este mundillo fue mi tierra, Jerez, porque toda la juntera que tenía, todos mis amigos nos juntábamos para producir música y el que no tocaba las palmas, tocaba la guitarra y el que no, tocaba el cajón, así que mi entorno fue el principal motivo. Había alguna gente que jugaba a la play, como la sigue habiendo hoy en día, y yo me dedicaba a componer canciones. Además, nunca he tenido ninguna formación profesional, no he dado clases con nadie ni nadie me ha enseñado, todo lo que sé, lo he aprendido por mi cuenta, en la calle. Lo que he ido consiguiendo con el paso del tiempo es gracias a mí mismo, a mi esfuerzo y por supuesto, a mi gente.

-En cuanto a su estilo musical, fusiona flamenco, pop y funk, pero realmente ¿cómo describiría el género y las influencias que definen sus canciones?

-Sin etiqueta, porque ahora mismo estamos grabando en funky y evidentemente mi deje siempre será andaluz y voy a tener siempre ese deje flamenco de mi tierra. Pero hay una mezcla, un poco de todo en mi música: funk, flamenco, rock, r&b, fusión... aunque siempre prevalen mis raíces. Así que no podría decirte una etiqueta, ya que combino varios estilos musicales y en cada canción hay un poco de cada cosa. Además, está a la orden del día el innovar, debido a que cambian los perfiles de personas que siguen nuestras canciones, hay gente más joven y también personas de 40 años, así que al igual que los públicos cambian, también lo hacen los estilos de nuestras canciones para así poder llegar a un público más amplio.

-En 2007 comienza su andadura musical con Radio Macandé, con los que llega a publicar ocho discos, y en 2017 lanza en solitario Sin protocolo. ¿Por qué decidió realizar este cambio en su carrera?

-Cuando entré en Radio Macandé era un grupo que ya estaba creado y cuando llegué fue porque el anterior cantante decidió marcharse y las multinacionales quisieron probar conmigo, pero yo nunca me he reflejado ahí en ese grupo, no era mi personalidad. Cuando cumplí 30 años me hizo un click la cabeza y me dijo 'necesitas hacer un cambio y perseguir lo que realmente te apasiona para ser feliz', ya que allí no estaba haciendo lo que realmente me gustaba. Dejé Radio Macandé y empecé con lo mío, con lo que yo llevaba tiempo macerando y lo que está ahora en la música que estoy haciendo.

-Después del impacto tan grande que consiguió con Radio Macandé, ¿fue duro el momento en el que se retira del grupo?

-No me resultó difícil, lo contrario, fue duro por los comienzos porque me pegué dos o tres años como quien dice pasando hambre. Dejar un grupo que prácticamente te dejaba algo todos los meses para comer fue complicado, pero irme sin nada creo que fue la decisión más bonita que pude tomar en mi vida. Es verdad que me vi entre la espada y la pared, pero tomando el camino que realmente quería y que llevaba planteando muchísimo tiempo, incluso podría decirte que casi desde el principio. Yo sabía que lo de Radio Macandé iba a ser algo pasajero, tenía claro que en algún momento yo tenía que hacer lo mío, pero bueno, encontré el momento siete años más tarde.

-Limbo Tour está siendo un verdadero éxito tras un 2022 lleno de sold out en el mercado y en taquilla. Esta gira se alarga para este 2023 agregando nuevos temas. De hecho, esta semana actuará en Cádiz en VientoFest este viernes y el sábado, en Sierra Sur. ¿Cómo afronta estos dos escenarios que nada tienen que ver el uno con el otro?

-Lo afronto con muchas ganas porque queríamos terminar en mi tierra por todo lo grande y estábamos viendo que iba a ser prácticamente imposible porque no nos daban las fechas; además, que estamos inmersos en la grabación del disco nuevo. Ahora bien, que podamos tener dos días para despedirnos de Cádiz tanto en la capital como en Zahara de la Sierra para mí es todo un placer y un regalo que me da la vida. En principio, nosotros tenemos un directo montado que son 20 canciones y son las que vamos a hacer en los dos conciertos. Evidentemente, no pasarán las mismas cosas porque hablamos de energía. La que habrá en Cádiz capital seguramente será totalmente distinta a la de la Sierra, porque, aunque los dos sean festivales, en cada uno de ellos habrá un tipo de público diferente. Nosotros funcionamos por energías y por las vibras que haya en ambos sitios y que nos den y ofrezcan las personas esos días. Entonces es un poco completar el anillo entero de poder cerrar el círculo en casa, en los dos lados opuestos de mi tierra.

-En enero lanzo AVI, una canción muy particular, ya que está dedicada a su hijo, y dos meses más tarde sacó el single Cómo no te voy a querer, que alcanza alrededor de 3 millones de visualizaciones en Youtube. Nos gustaría saber, ¿cuál fue la inspiración de este último tema?

-Mi mujer, que es el pilar fundamental de mi vida. Este último single está dedicado a mi pareja, que lleva conmigo once años y la que lleva compartiendo conmigo todo lo bueno y lo malo que me ha pasado en este mundo, se lo merecía. Prácticamente todo el disco es un homenaje a mi mujer porque todas las canciones que hablan de amor, hablan de ella.

-Seguramente a lo largo de su trayectoria musical haya tenido grandes referentes desde su adolescencia hasta ahora, ¿nos podría mencionar alguno?

-No te podría decir exactamente dónde me inspiro cuando produzco mis canciones porque me gusta todo tipo de música, pero mi referente a la hora de la lírica y la escritura de las letras, por ejemplo, es Residentes, de Calle 13. En lo que respecta a la música, es lo que voy escuchando de todo el mundo, pero siempre de lo que nace de mí, de mi tierra, de mis raíces. Siempre intento explicar una historia con mis canciones y mis letras y que la gente tenga un principio y un final como si fuera una carta. Intento que todo el mundo entienda la canción y de lo que quiero hablar porque siempre cuento una historia real en mis canciones de gente conocida o mías personales, no hay ninguna historia ficticia, ni inventada. El público se refleja mucho en ellas porque son canciones que hablan de cosas cotidianas que nos pueden pasar a cualquiera. Con los seguidores conecto muy fácilmente y eso hoy en día cuesta mucho trabajo, por eso voy a estar siempre agradecido a mi público de por vida.

-Hay muchos artistas que con el paso del tiempo se han quedado en el olvido y sus canciones pasan a un segundo plano. De cara a un futuro, ¿cómo planea mantener tu estilo y autenticidad a medida que su carrera evoluciona?

-Bueno, eso es ley de vida, la historia es no aburrirte principalmente. Lo primero de todo es ver qué quiere la gente de ti y eso es lo que tienes que dar, no hacer lo que a ti te venga en gana, de hecho, ahora mismo no es el momento de hacer lo que a uno le apetezca, sino hacer lo que la gente está esperando de mí. No te puedo hablar de un futuro porque todavía no lo sé, no sé si algún día se olvidarán de mí o no se olvidarán, lo cierto es que con este nuevo disco estoy intentando que no.

-Ya para terminar, ¿nos podría ofrecer algún avance del nuevo disco?

-Del título de este nuevo disco tampoco te puedo hablar mucho porque estamos ahí manteniéndolo un poco más en secreto, pero prácticamente es una continuidad de Limbo, ya que este disco ha funcionado muy bien y ha tenido una acogida muy grande. Todavía me quedaban un montón de historias y de canciones por repartir y ya no me cabían en Limbo. Es prácticamente una segunda parte.