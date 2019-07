Luz verde a las dedicaciones y sueldos del nuevo Gobierno local

El primer pleno de Puerto Real tras la sesión de investidura aprobó todas las propuestas que en materia de organización se presentaron este viernes. Todas y cada una de ellas con el apoyo del equipo de Gobierno (PSOE y AxSí), y en algunas ocasiones con el respaldo de Ciudadanos, cuyo único concejal, Guillermo Cisneros, mantuvo el tono conciliador que quiere “imponer” en el salón de plenos.

Tras iniciarse la sesión con las renuncias de las concejalas Eva Basadre (PSOE) y Ana Vinelli (Adelante Puerto Real), el primer punto de debate fue en torno a la nueva estructura orgánica del Ayuntamiento a la que Adelante Puerto Real había presentado dos enmiendas. Solicitaban que los plenos ordinarios se celebrasen el primer jueves de cada mes por la tarde, y no a las 09:00 horas como proponía el bipartito, para facilitar la asistencia de los ciudadanos y la conciliación de los miembros de la corporación. “Eso, siendo usted quien ostenta la responsabilidad de la Transparencia en este municipio debería garantizarlo”, dijo José Alfaro, portavoz de Adelante, a la alcaldesa.

En esto también coincidió el portavoz de Equo, Alfredo Charques, quién acusó a Amaya de haber “aprendido muy rápido de sus compañeros de Gobierno andalucista. Creíamos que Maribel Peinado era su Némesis pero ha resultado ser el espejo en el que se mira”. También se solicitó una modificación de los integrantes de las Comisiones Informativas al considerar la propuesta del Gobierno “injusta y desproporcionada”. Y para sorpresa de todos, tanto PSOE como AxSí dijeron que estaba dispuesto a asumir esas enmiendas, que los plenos se celebrarán por la tarde y se modificará el número de representantes de las comisiones informativas. No sin antes recordar que en la pasada legislatura se llegaron a celebrar hasta 30 plenos extraordinarios por la mañana. “Han venido con una idea que no es. Este nuevo equipo de Gobierno tiene talante dialogante y lo vamos a hacer en esto y durante los próximos cuatro años. Aceptamos las propuestas”, dijo el portavoz del PSOE, Carlos Salguero.

El Gobierno aceptó una enmienda de Adelante para que los plenos se celebren por la tarde undefined

El otro punto de debate fue el referente a las dedicaciones y sueldos de los concejales del Gobierno. Antonio Romero, como portavoz de Adelante Puerto Real, dijo que los salarios eran “razonables”, aunque pidió información sobre el criterio que se había seguido para fijar las retribuciones porque “a excepción del señor Morillo en casi ningún caso coincide con lo que cobraban en sus anteriores trabajos, tal y como dicen ustedes en el decreto”. También se interesó Romero por la retirada de las competencias en materia de Recursos Humanos a la concejal Maite Orellana. Quiso saber si tanto la persona que se haga cargo de esta delegación o quien venga a sustituir a la dimitida Eva Basadre, también serían concejales con dedicación exclusiva ya que eso aumentaría aún más el coste del Gobierno.

Especialmente tenso fue el asunto de las dos personas que se van a incorporar como asesores. Fue a raíz de la pregunta de José Alfaro sobre si la contratación de asesores para el grupo andalucista, siendo este el que gestiona las áreas de menor peso en el Ayuntamiento, era “el pago por los votos que han llevado a Elena Amaya a la alcaldía”. La respuesta de la alcaldesa sorprendió: “Yo no tengo que dar explicaciones de las negociaciones que hemos mantenido como no le pido explicaciones de lo que hace en su grupo”, dijo. También sobre esto habló Manuel Izco (AxSí), recordando a Adelante que en las negociaciones que mantuvieron con ellos para "impedir" que el PSOE llegase al la alcaldía “nos ofrecisteis asesores si os dábamos la investidura”.

Finalmente, las dedicaciones y sueldos de concejales salieron adelante con los votos a favor de PSOE, AxSí y Ciudadanos, y la negativa de Adelante y Equo. También la dedicación de los dos asesores, aunque en este caso Adelante se abstuvo. También se aprobaron las asignaciones a los grupos políticos municipales y las cuantías por asistencia a órganos colegiados.

Cada Grupo Municipal recibirá una cantidad mensual de 1.260 euros, además de otros 300 euros por cada concejal adscrito al grupo. Así los concejales sin dedicación exclusiva o parcial recibirán 150 euros por cada pleno al que asistan, 110 euros por cada Comisión Informativa, Junta de Portavoces o Junta de Gobierno local en la que estén presentes. Se reducirá un 30% de estas cantidades en caso de que se trate de sesiones extraordinarias. No percibirán esta cantidad si se ausentan por más de 10 minutos de la sesión.

De los once concejales que forman el Gobierno local, seis tendrán dedicación exclusiva y uno al 90%. Serán: Elena Amaya, que recibirá un salario bruto anual de 48.000 euros anuales, Carlos Salguero (29.199,94 euros), Rufino Morillo (51.379 euros), Lourdes Bernal (29.199,94 euros) y Pedro Olmedo (12.635 euros), por el Partido Socialista. A ellos se suman dos de los cuatro concejales de Andalucía por Sí: Manuel Izco (29.199,94 euros), que tendrá una dedicación del 90%, y Alfredo Fernández (21.988,88 euros). A esto se le suman los dos asesores que percibirán una retribución bruta anual de 18.599 euros y 16.499 euros, respectivamente. Esto eleva el gasto de la corporación a 256.700 euros anuales. Será alrededor de 16.400 euros más (6,8%) que en la anterior corporación.