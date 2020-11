El presidente de la Junta visita la ampliación del Clínico de Puerto Real

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla ha visitado este viernes el Hospital Clínico Universitario de Puerto Real para conocer el avance de las obras de mejora de infraestructuras sanitarias que se realizan en Puerto Real dentro del programa “Andalucía en Marcha”, que tiene un presupuesto de unos 160 millones de euros. Obras que, en el caso de Puerto Real, ejecuta una empresa local por lo que también supone “un balón de oxígeno para las pequeñas y medianas empresas de la zona”, dijo el Presidente.

Las de Puerto Real, como casi todas las obras que ahora se ejecutan, concluirán en el mes de diciembre y tienen una inversión de 1.3000.000 euros. El principal objetivo es mejorar la infraestructura sanitaria que, según Bonilla, en el caso del Clínico de Puerto Real, no se mejoran desde que se construyó en 1990. “30 años después se están haciendo obras que se van a quedar para siempre para mejorar la calidad. Hacían mucha falta”, aseguro Morilla.

AMPLIACIÓN DE LAS URGENCIAS

La obra del Servicio de Urgencias del Hospital de Puerto Real, que comenzó el pasado 8 de junio y finalizó en el mes de septiembre, ha consistido en la reorganización de los espacios y la habilitación de nuevas dependencias con la integración de los portales exteriores de Urgencias con el resto del servicio, proporcionando más de 500 metros cuadrados adicionales. Con ello se ha logrado una ampliación importante de la sala de espera, así como de las salas de Enfermería, Tratamiento y Traumatología. Dentro de la nueva zona de respiratorio, se crean nuevas zonas de Observación y de críticos.

De esta forma, la Junta quiere consolidar la asistencia diferenciada desde la misma entrada del paciente a través de dos triajes independientes, lo que supone una mejora en la accesibilidad del usuario, en la calidad de la asistencia y en la seguridad, tanto de pacientes como de profesionales.

Ante la pandemia, las Urgencias del centro puertorrealeño se adaptaron para dar respuesta inmediata; no obstante, se ha planteado esta importante reforma en cumplimiento al plan funcional de desescalada de la Consejería de Salud y Familias en su apartado dedicado a este servicio, en el que se indica la necesidad de mantener los circuitos diferenciados creando una zona específica para respiratorio.

NUEVOS QUIRÓFANOS

El presidente de la Junta también ha visitado hoy las obras del futuro ascensor del circuito de alimentación (muy demandada por la dirección del centro); la sustitución de la planta de agua para diálisis, que calificó Bonilla como “un proyecto clave”; la adaptación del hospital de día quirúrgico, con pernota para pacientes lo que disminuirá las estancias en las hospitalizaciones y la reforma integral de dos quirófanos para hospital de día quirúrgico que “son los más modernos que tenemos ahora en Andalucía y de los más modernos de España, aseveró tanto el Presidente como el Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que le acompañó en la visita. “Podemos sentirnos orgullos porque estamos reforzando este hospital para plantar cara a la Covid-19. Ahora sí estamos preparados para la pandemia”, dijo Moreno Bonilla.

Todo este esfuerzo, no obstante, no es suficiente, y el gran reto es “seguir reforzando” la infraestructura sanitaria en Andalucía. Para ello se ha puesto en marcha un Plan que contempla 167 millones de inversión y que, solo en la provincia de Cádiz, supone la realización de 140 actuaciones, de las que más del 40% ya están en marcha. En la provincia, más de once millones de euros tanto para la atención primaria como la hospitalaria. La ampliación y reforma de los hospitales, además de el Puerto Real, se centran en: Puerta del Mar (Cádiz), Hospital Universitario (Jerez), San Carlos (San Fernando) y Hospital Punta de Europa (Algeciras), también forman parte de este plan.

El Presidente recordó durante la visita otro Plan iniciado hace unos días, como es el Plan de Contingencia 4.500, “una vez que hemos superado los 3.000 ingresos en Andalucía”, para garantizar la cobertura sanitaría en Andalucía. Recordó que con este plan, la provincia de Cádiz podrá contar con más de un 40% de camas hospitalarias libre y un 73% de camas UCI libres.

LA MAYOR PLANTILLA DE LA HISTORIA

Toda la inversión en infraestructura que se moviliza ahora, no tendría sentido sin una ampliación de persona. Dijo el Presidente que “el refuerzo de personal sanitario en Andalucía no tiene precedentes, con 16.353 trabajadores más, en un año y medio. Esto hace que se superen los 118.100 trabajadores sanitarios que dan lo mejor de sí en esta pandemia, y que supone la mayor plantilla de la historia de Andalucía, y la mayor de España”, precisó Moreno. De ellos, 9.625 trabajadores (mil en la provincia de Cádiz) se incorporaron en el mes de octubre y a lo largo de noviembre se elevarán hasta rozar los 13.500.

De “record” también habló cundo se refirió a la inversión en Sanidad que se refleja en el nuevo presupuesto de la Junta: “11.566 millones de euros de inversión, un 6,6% más respecto al pasado año”.