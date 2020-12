Trabajadores de Airbus Puerto Real se encierran en la fábrica

Alrededor de medio centenar de trabajadores de Airbus Puerto Real han entrado este lunes en la factoría, a las 06:30 horas, y no tienen intención de salir de ahí hasta el próximo sábado. Entonces lo harán para participar en la concentración que se ha convocado en Cádiz en defensa de la industria gaditana.

En la fábrica de Puerto Real no habrá paros, pero sí un encierro de trabajadores que resumen los motivos de su protesta en un dato objetivo: “de las cuatro naves de Airbus que hace cinco años trabajaban al 100%, solo funcionan dos y al 50%”. Lo dice Miguel Velázquez, Secretario de la sección sindical de UGT en Airbus Puerto Real, que ya está encerrado en la factoría puertorrealeña. Velázquez cree que existe un “claro interés” por parte de la empresa por “desmantelar" la fábrica de Puerto Real. “Nos están dando avisos y todas las muestras de que, para ellos, esta fábrica no está dentro de sus planes de futuro”.

La movilización no cuenta con el respaldo de CC.OO, sindicato mayoritario en la compañía, que entiende que hay que seguir con atención la evolución de las negociaciones del Plan Industrial y las repercusiones que se pudieran derivar. Sin embargo, UGT cree que “las reuniones que se están dando, de las que nos han excluido, se basan en un documento en el que no se asegura el mantenimiento de todas las plantas y por ahí no pasamos”.

No obstante, el Secretario de CGT en Airbus Puerto Real, Juan Antonio Guerrero, que también está secundando el encierro, cree que las diferencias sindicales no son tan grandes como podrían parecer. “Tuvimos una reunión con el comité permanente, donde están representados los sindicatos, y lo que nos separa no son las acciones sino el momento de hacerlas”. Defiende CGT que “el momento es ahora” porque “las acciones se tienen que hacer cuando se está negociando el futuro de la planta ya que no conocemos ninguna que haya sufrido un cierre, venta o fusión, y que después se reabra por las movilizaciones de los trabajadores”. También en estos casos dicen tener la experiencia de Delphi, Visteón o LKT.

Durante el encierro esperan poder realizar un ciclo de mesas redondas con los trabajadores de la empresa en el que poder escuchar las preocupaciones y propuestas del resto de trabajadores de la planta.

MANIFESTACIÓN EL SÁBADO 19 DE DICIEMBRE

Antes de que el encierro de trabajadores se hiciese efectivo se produjo una concentración a las puertas de la factoría del polígono El Trocadero, en la que el Secretario General de UGT Cádiz, Antonio Pavón, y el secretario provincial de UGT-FICA, Antonio Montoro, presentaron el cartel de la movilización convocada para este sábado a las 11:00 horas.

“Apoyamos la protesta de Airbus Puerto Real que no es otra que luchar por los puestos de trabajo y por la industria”, dijo Montoro, quien aclaró que “la concentración no excluye a nadie y ya tenemos apoyos de grupos políticos (PSOE, PP, Ciudadanos o AxSÍ), de la patronal y varios sindicatos”.

Con el lema “La industria se nos muere y mañana puede ser tarde. Sin industria no hay futuro”, la movilización consistirá en una concentración en la plaza de España de la capital, tras haberse descartado finalmente la convocatoria de una manifestación.

Se busca reactivar la industria en Cádiz y Andalucía frente al progresivo desmantelamiento al que está siendo sometida a juicio de UGT. Ya se ha anunciado la presencia de los máximos dirigentes del sindicato, tanto a nivel provincial como autonómico y nacional.