La responsabilidad de ser operadores económicos autorizados

Europea Group comenzó sus actividades en Cádiz en el mes de julio del año 2001, logrando desde sus inicios poder ofrecer servicios a importantes empresas internacionales. La actividad principal de la compañía es la tramitación aduanera, aunque el ámbito de actuación abarca también otras áreas del circuito de transporte terrestre y marítimo.

El grupo ofrece, del mismo modo, servicios de calidad en logística, coordinación de proyectos especiales, estibas, y el asesoramiento de su personal, cualificado para mercancías ADR. La compañía tiene sedes en Cádiz, Algeciras y Sevilla, y opera a través de cuatro divisiones, bajo la dirección de su CEO, Jesús Otero Rebollo.

Europea Expediciones, una empresa líder en servicios aduaneros logísticos y transporte, con presencia en los puertos de Cádiz, Algeciras y Motril. Europea Advisor, esta división ofrece su know how en asesoría para la obtención de la certificación OEA, apoyados por un grupo de auditores miembros del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Europea IT: especializada en asesoramiento, desarrollo, implementación y mantenimiento de Sistemas Informáticos Avanzados. Y Europea Automotive, la primera división especializada, exclusivamente, en el tránsito aduanero del sector de la automoción, de reciente creación.

Europea Group tiene la mirada atenta velando en todo momento por la gran responsabilidad que conlleva ser operadores económicos autorizados (OEA), según la descripción de la Comisión Europea. La creación del concepto de OEA supuso uno de los principales cambios relacionados con la seguridad al Código Aduanero Comunitario por parte de la modificación de seguridad (Reglamento (CE) 648/2005).

Esta empresa obtuvo uno de los dos primeros certificados OEA hace ya 11 años, cuando fueron expedidos por la Aduana Española, dependiente del Ministerio de Hacienda, a Europea Expediciones, su división de aduanas de Europea Group, y Arola Aduanas y Consignaciones.

El desarrollo inicial por parte de estas dos compañías ha contribuido, con el paso de más de una década, a dar al OEA el valor que tiene en la actualidad. Desde la expedición de los dos primeros certificados en 2008, el OEA se ha convertido en la referencia del cumplimiento aduanero, así como de la seguridad en el comercio internacional.

Durante este plazo, la Aduana Española ha expedido 852 certificados OEA, de los cuales, en la actualidad, continúan vigentes 741, tras las evaluaciones realizadas.

Europea Group mantiene a su personal continuamente formado para poder asesorar adecuadamente a sus clientes en un entorno de desarme arancelario, un nuevo escenario en el que hay que proteger sus intereses frente a la vuelta al proteccionismo.

El objetivo como compañía es acompañar la mercancía de sus clientes hasta su destino, con un objetivo claro: tratar que las transacciones internacionales sean más ágiles y con mayor información, siendo capaces de llegar a cualquier parte del mundo. Una apuesta segura en las últimas tecnologías y una visión progresiva sobre las necesidades de los clientes les ha llevado a crear una aplicación que se convierte en un enlace en tiempo real con los tránsitos de mercancías.

La transparencia y eficacia a la hora de confeccionar todo tipo de documentos aduaneros y fiscales son otros de sus valores, tanto a la importación como a la exportación a países terceros. Todo ello desde ubicaciones estratégicas, como el puerto de Algeciras, puerta de entrada y salida a Europa.

Para estos expertos en aduanas queda mucho trabajo por hacer. Ahora se marcan como reto la difusión del conocimiento y derecho aduanero, que no muchas veces consigue llegar a todo el mundo.

El sector de la representación aduanera se encuentra inmerso en un momento histórico. Hasta hace pocas fechas se hallaba en manos de los agentes de aduanas, transitarios y operadores logísticos, que ahora, en línea con la globalidad de nuestras economías, han de adaptarse a un nuevo escenario aduanero y electrónico en el que la informática y los sistemas de información juegan un papel importantísimo. En definitiva, adaptarse a un nuevo tiempo digital.