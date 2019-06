“Bayport cumple 40 años repletos de retos y con ganas de más”

Hace unos días tenía lugar el debate El desarrollo porturario en Cádiz en la sede del Diario de Cádiz, al que asistió una importante representación del sector junto a Teófila Martínez, presidenta de la APBC. Rafael Fernández, director general de Bayport y presidente de la Asociación Cádiz-Port, repasa algunos temas de actualidad.

–¿Cuál fue su valoración final?

–Cádiz tiene muchas más posibilidades de las que imaginamos. Tendemos a ser pesimistas, cuando realmente Cádiz reune las condiciones óptimas para generar riqueza y nuevos nichos de mercado. Por ello, desde Cádiz-Port estamos desarrollando un proyecto que culminará con una pequeña cumbre, en la que trataremos en profundidad los distintos nichos de mercado que pueden desarrollarse de manera más favorable.

–¿Cuáles cree que son los más idóneos ahora mismo para el Puerto de Cádiz y las empresas que operan en él?

–Pensamos que se encuentran las energías renovables, la reparación de buques sin necesidad de que entren en dique, el mantenimiento y puesta a punto de plataformas petrolíferas, ya que contamos con una amplia gama de talleres especializados y necesitamos que estas empresas no busquen trabajo fuera de Cádiz, sino también en el entorno de la Bahía. Tampoco hay que olvidar que la terminal de contenedores que ahora empieza su fase de pavimentación y urbanización, podría valer también como una terminal polivalente que daría cabida a muchas más actividades industriales.

–Aún llevando escasas semanas en el cargo de presidenta de la APBC, Teófila Martínez muestra una gran ambición, destacando algunos proyectos como la nueva plataforma logística del sur.

–Teófila es una gran trabajadora, muy constante en sus funciones, y una vez más lo está demostrando.Entre otros, su gran proyecto es la nueva plataforma logística del sur pero muestra gran predisposición a escuchar todas aquellas iniciativas que desde el sector le estamos comunicando.

–Con el gran recorrido de su empresa, Bayport, y la presencia que tiene en un gran número de puertos de España ¿Sirve esta experiencia para poder vaticinar el desarrollo del Puerto de Cádiz?

–Es evidente que la Ley de Puertos no beneficia a los puertos pequeños como el de Cádiz, creo que el legislador debería valorar profundamente estas situaciones. La razón por la que Bayport, en su día Puerto y Bahía, abrió sus puertas y decidió instalarse en otros puertos no es otra que la demanda de nuestros clientes, en su mayoría armadores internacionales, que nos solicitaban estar presentes en los principales puertos de España y del mundo. Eso no quita que tengamos una gran confianza en que el Puerto de Cádiz junto a su nueva terminal y nuevos proyectos, a la vista de dos o tres años esté caminando por un sendero mucho más productivo y rentable.

–Recientemente presentaron el logotipo conmemorativo de su 40 aniversario ¿Año especial este 2019?

–Sin duda se trata de un año muy especial por la celebración de estos 40 años, aún agradecidos y disfrutando de los premios que recibimos el año pasado. El premio UNO a la integración laboral de personas con discapacidad, el concedido por la CEC y la UCA a la “empresa socialmente responsable de la provincia de Cádiz” o el que nos otorgó el Ateneo de Cádiz a la empresa del año. Y por último, el premio PYME del año, otorgado por el Grupo Joly, las Cámaras de Comercio de la provincia y el Grupo Santander.En la parte que me corresponde de estos 40 años, de lo que más orgulloso me siento es de haber podido crear un equipo humano que a su vez ha sabido desarrollar en cada momento todas las funciones encomendadas y en muchos casos con proactividad propia. Nuestra empresa no sería nada si no fuera por ellos.

–¿Cuáles son los pasos previstos en Bayport para su futuro más inmediato?

–Nuestra intención es implantarnos a nivel internacional en varios puertos europeos pero no cabe duda que para poder dar pasos en el exterior tenemos que reforzar lo que tenemos. Estamos pendientes de una ampliación de nuestras instalaciones que nos darán las infraestructuras necesarias para seguir creciendo, deseando que sean en la Zona Franca de Cádiz, aunque no descartamos otras opciones.

–No cesan los esfuerzos para un crecimiento continuo y sostenido de la empresa en el área de suministro a buques pero es una realidad latente que se está haciendo una apuesta fuerte por otras áreas de la empresa.

–Desde hace ya unos años estamos trabajando en otros sectores como la mecánica naval y repuestos, colaborando con la mayoría de talleres y contratas que centran su actividad en la bahía gaditana. A su vez estamos atendiendo a distintas consejerías y equipando al personal de centros oficiales. No descartamos seguir avanzando en el ámbito de las colectividades.