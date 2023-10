Primeros cortes de agua en Cádiz por la sequía tras el verano: Puerto Serrano inicia restricciones nocturnas

El Ayuntamiento de Puerto Serrano ha iniciado cortes de agua nocturnos en el municipio por la situación de sequía que vive la provincia gaditana, que está afectando a los depósitos de agua que abastecen al pueblo y que se encuentran en niveles "muy bajos", una circunstancia que su alcalde Daniel Pérez (IU) ha advertido puede darse en localidades vecinas.

El verano ha sido "especialmente caluroso" con una primavera "con mucho menos lluvias de lo habitual", lo que ha repercutido en los pozos que suministran agua al municipio, que han llegado a este final de temporada con niveles insuficientes para garantizar el consumo durante todo el día, ha explicado el alcalde a Europa Press.

De esta manera, se han establecido cortes entre las 23:00 horas y las 7:00 horas, un corte programado con el que se está consiguiendo "acumular agua suficiente como para ir haciendo frente al consumo" y para que las bombas "funcionen bien" ya que "necesitan que haya un mínimo de agua en los depósitos" para eso.

El alcalde ha asegurado que si se mantienen las restricciones por la noche y la gente "no hace acopio de agua y hace un uso racional normal", sería "suficiente" para no tener que tomar otro tipo de medidas más "incómodas", ya que con este corte nocturno "se está dando tiempo a los depósitos a reponerse con el propio fondo de los pozos".

No obstante, ha asegurado que si sigue sin llover y los pozos de los que se suministran los depósitos siguen bajando de nivel, "habrá que plantearse otra cosa, igual que muchísimas poblaciones que están en una situación parecida". En ese sentido ha aclarado que sus depósitos tienen unas condiciones "específicas de volumen de agua" y han sido "los primeros" afectados, pero "si no llueve, van a venir en cadena a otras poblaciones".

Aguas Sierra de Cádiz, empresa comarcal que gestiona este servicio, había alertado ya en verano de los niveles bajos que se estaban dando en los depósitos. "Hemos aguantado el verano sin hacer ningún tipo de restricción a la población, a pesar de que estaban muy bajitos", ha señalado Pérez, apuntando que el Ayuntamiento aplicó entonces medidas a nivel de la administración para ahorrar agua, realizando el riego y baldeo con pozos que están "fuera de la red" del consumo humano.

La medida, ha reconocido, es "la menos mala" de las que se podrían haber aplicado, aún siendo "conscientes" de que hay una población jornalera del campo a la que esto le puede suponer "un fastidio".

Cualquier restricción en horario diurno también afectaría más, no sólo a la población sino a la actividad económica. No es agradable, pero llegados a este punto, es que no hay otra", ha lamentado.

Para recuperar la normalidad en este municipio deben darse varias condiciones como unas precipitaciones "más alargadas en el tiempo" y "moderadas" sin llegar a ser "torrenciales" y la llegada de un invierno en el que llueva de una manera "medio normal" para que "no haya restricciones el verano que viene".

De esta manera, ha elucubrado, si no se dan estas dos circunstancias, "posiblemente evitemos restricciones durante el invierno con las lluvias que haya, pero en el verano del año que viene, el volumen de agua de los pozos va a ser mucho menor y ya no solo Puerto Serrano, por lo que todo el mundo va a tener que plantearse cosas de cara al verano que viene".

Este ha sido el primer municipio de la provincia de Cádiz que impone restricciones de agua por la sequía, ya que, aunque San José del Valle estableció cortes el pasado mes de junio, estos se produjeron mientras se llevaban a cabo unas obras de canalización para dotar al pueblo de una "alternativa" al manantial del Tempul.