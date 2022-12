La Policía Local de Chipiona detiene a un conductor por sextuplicar la tasa de alcoholemia

La Policía Local de Chipiona se está destacando últimamente por el uso desenfadado que realiza de sus redes sociales para hacer llegar a la ciudadanía las diferentes actuaciones en las que interviene. La última de ellas se ha producido este domingo con la publicación del resultado de un control de alcoholemia que finalizó con la detención de una persona por sextuplicar la tasa de alcohol en aire respirado pasadas las seis de la madrugada.

Este hecho, que entra dentro de la rutina de los cuerpos y fuerzas de seguridad que trabajan durante las noches de fiestas, más si cabe en una época como la prenavideña, se sale de la normalidad por las frases que el detenido le soltó a los agentes durante el control de alcoholemia y el posterior resultado.

Como ha señalado la propia Policía Local de Chipiona en sus redes sociales, el individuo detenido soltó frases como "¿qué pasa?, ¿es que no os lo creéis?", "a ver, no he bebido mucho, me lo he bebido todo", "¡toma ya!, ¿eso da puntos de la BP?" o "ahí va eso, primo, ¡el que venga detrás que lo empate!".

A pesar de la cara que le echó el detenido al asunto, los problemas vendrán a partir de ahora por las consecuencias judiciales que tendrán sus actos tras dar 1,61 mg/L de aire espirado y 1,67 mg/L de aire espirado en las dos pruebas que le realizó. Al superar el límite de 0,60 mg/L de aire espirado es considerado como delito, por lo que la pena que recibirá será de tres a seis meses de cárcel o trabajos en beneficios de la comunidad entre 30 y 90 días más la retirada del carnet entre uno y cuatro años. La próxima vez seguro que no le hará tanta gracia...