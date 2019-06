El PSOE reconoce la singularidad de La Línea en su pacto con 100x100

El PSOE promete tener una "sensibilidad especial" con La Línea en el nuevo gobierno de la Diputación de Cádiz. El partido La Línea 100x100 ha arrancado este compromiso a los socialistas, que destacarán la singularidad del municipio según el acuerdo alcanzado para dar estabilidad al gobierno provincial y también para la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.El PSOE promete tener una "sensibilidad especial" con La Línea en el nuevo gobierno de la Diputación de Cádiz. El partido La Línea 100x100 ha arrancado este compromiso a los socialistas, que destacarán la singularidad del municipio según el acuerdo alcanzado para dar estabilidad al gobierno provincial y también para la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Esta mirada hacia los linenses es una de las claves, si no la principal, del pacto rubricado ayer en el Palacio Provincial. "Nuestras líneas rojas no eran ni sueldos ni cargos de confianza, sino nuestro municipio", afirmó el alcalde de la ciudad, Juan Franco, que tuvo su primera comparecencia como tal en la capital gaditana. Franco será el portavoz de la formación en la institución provincial, pero no tendrá responsabilidades dentro del gobierno. Será su número 2 en el Ayuntamiento, Mario Fernández, quien asuma la vicepresidencia segunda y el área de Transición Ecológica y desarrollo sostenible, la misma área que ya ostentaron los andalucistas en el pacto del mandato anterior.

La presidenta de la institución provincial se reafirmó en esta "sensibilidad para combatir las dificultades del municipio linense", como el paro o las consecuencias de gran amenaza de Brexit". García recalcó el "aval" de los cuatro años anteriores, con un apoyo los municipios pequeños, con los pueblos más dificultades, pero también con una institución "que ha sido capaz de liderar un proyecto de provincia". Franco alabó, por su parte, que la gestión de los cuatro años anteriores de García, que han sido "satisfactorios", destacando las iniciativas para la residencia de mayores linense, el convenio de recaudación y el plan Invierte. Eso sí, continuará con sus reivindicaciones como grupo, dijo. 100x100, que renunciará a sus asesores, aprovechó para señalar en la capital gaditana que las consecuencias del Brexit no son algo lejano, sino que se ven en el día a día, destacando la importancia de ese "trato diferenciado" ante este reto.

Más allá de La Línea, ambos partidos hablaron de la "complicidad" y "coincidencias" que han hecho fácil llegar a este pacto, además de la "estabilidad" que se conseguirá con este gobierno "compartido". "El gobierno se enriquece con dos personas ampliamente respaldadas por sus ciudadanos y el resultado de hoy no sólo es un guiño a la gestión sino a lo que han querido los vecinos y vecinas de La Línea", señaló la líder socialista, que seguirá ostentando la presidencia de la Diputación.

Irene García, que será investida en un pleno que se celebrará mañana, estuvo acompañada por Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque y hasta ahora vicepresidente de la Diputación y vicesecretario provincial del PSOE.Ya se conocen quienes serán los diputados de todos los grupos, pero no se han dado más detalles sobre el reparto del gobierno provincial. Lo que parece claro es que José María Román, que saludó a sus compañeros tras la rueda de prensa, ocupará la vicepresidencia tras la tregua entre el PSOE federal y andaluz.