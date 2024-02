El PSOE pone en entredicho el reparto de subvenciones de la Diputación de Cádiz

La secretaria de organización del PSOE de Cádiz y portavoz del grupo socialista en la Diputación, Ana Carrera, ha anunciado este viernes que los socialistas elevarán al próximo Pleno de la Diputación una moción en la que van a reclamar que se cumpla la Ley de Subvenciones en el reparto de ayudas.

Así, pedirán que se respete el procedimiento a la hora de otorgar subvenciones que implica "unas bases que contengan unos criterios donde se comparen diferentes solicitudes de manera que se concedan a los que obtengan mejor valoración".

Carrera ha aclarado que la Ley solo admite la subvención directa en casos muy tasados y justificados de manera que recoge como excepción "razones de interés público que tienen que justificarse, que tienen que acreditar la excepcionalidad y deja muy claro que tiene que ser una situación singular diferente del resto que no sea comparable con otra".

"Desde que llegó el PP al gobierno, la Diputación otorga siempre las subvenciones de manera directa sin atenerse a la legislación", ha recalcado para abundar en que "el PP ha convertido la excepcionalidad en la norma". En este sentido, alude a muchas sentencias del Tribunal Constitucional "que claramente aprecia que cuando hay una subvención directa que se hace de una manera discriminatoria no dando un trato igualitario a todas las administraciones públicas para que puedan concurrir, se rompe el principio de igualdad".

La portavoz del PSOE señala que "la presidenta de la Diputación está repartiendo de forma indiscriminada las subvenciones sin atender a la Ley y lo advertimos con el reparto del remanente de 31,5 millones de euros a dedo entre ayuntamientos sobre todo del PP y lo que viene haciendo en cada pueblo con modificaciones presupuestarias sobre un presupuesto que acaban de aprobar ellos mismos”.

La gota que ha colmado el vaso en esta situación a todas luces irregular que denuncia el PSOE ha sido la crisis de Los Barrios y la manera en que el PP la ha resuelto. "El PP ha utilizado los fondos de la Diputación para salvar in extremis el pacto con Los Barrios 100X100 al otorgarle 500.000 euros sin ningún criterio de singularidad", ha asegurado Ana Carrera para apostillar que "no negamos que Los Barrios pueda necesitar ese dinero, como también el resto de municipios".

"Lo que queremos es que la Diputación debata sobre el modo en que reparte el dinero público porque ahora mismo está en cuestión", precisa. Y para evitar que la Diputación siga dando dinero "de forma sectaria y discriminatoria" es por lo que el grupo socialista pedirá, según explica la diputada, "que con tiempo se elaboren unas bases reguladoras, con unos criterios de valoración, donde se garantice que los ayuntamientos pequeños tienen las mismas oportunidades y que cada vez que la Diputación vaya a repartir dinero público se respeten esas bases y todos los ayuntamientos de la provincia puedan presentar proyectos para ser valorados y que en último caso, los proyectos que se lleven a cabo sean los que esta provincia necesita".

Para terminar su explicación, Carrera se ha acogido a algunos ejemplos de subvenciones concedidas de manera directa. "Qué hay de singular en un plan de asfaltado para Ubrique que necesitan todos los municipios, o en mejoras de instalaciones deportivas en la Línea, las mismas que precisan otros municipios, o por qué es singular la renovación de calles en Algeciras, que es una neceen otras ciudades", se ha preguntado.

Con la moción, el PSOE pretende un cambio en la cuestionable e irregular manera en que el PP está gestionando los fondos, de manera que "si votan no, estarán votando no a cumplir la Ley". Y demostrarían así, a su juicio, "que el PP no viene a trabajar por la provincia si no a convertir la Diputación en un cajero automático para sostener pactos y alimentar sus gobiernos en los ayuntamientos".

"Queremos que la Diputación trate con igualdad a todos los gaditanos, que deje de tener abandonados a los municipios de menos de 20.000 habitantes y lidere las cuestiones importantes de la provincia, porque desde luego lo que ha financiado hasta ahora no son proyectos que generen empleo, al contrario ha eliminado los planes de empleo; no son proyectos que vengan a dar soluciones a cuestiones vitales como puede ser el cambio climático, como puede ser la seguía; no son proyectos que ayuden a hacer de eje tractor de los sectores productivos porque no han puesto en marcha ninguna iniciativa para el sector del vino en Jerez o para el sector de la piel en Ubrique; no son proyectos que desde luego vengan a mirar por lo que esta provincia necesita", ha insistido.