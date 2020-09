Los eventos multitudinarios, en la cuerda floja

Si algo caracteriza a la Navidad en Puerto Real es que la práctica totalidad de los eventos que se realizan son multitudinarios. Y eso, en tiempos de crisis sanitaria, es impensable. El Ayuntamiento de la Villa de enfrenta al reto tener que innovar en la fiesta más tradicional y dar un giro a un programa que habitualmente se repite cada año. "No sabemos qué va a pasar mañana y así es muy complicado planificar", dice el concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Puerto Real.

La Navidad en la Villa se mira de reojo. Dicen estar muy metidos en solucionar los problemas más urgentes como la vuelta al cole o las necesidades de los Servicios Sociales. "Ahora hay muchas prioridades que atender y si fuese necesario destinar el dinero del alumbrado de la Navidad a temas sociales, se hará como se ha hecho con la Feria", dice Fernández. Pero es solo un ejemplo para hablar de prioridades, porque alumbrado si habrá. De hecho ya se estar renegociando el contrato.

También habrá programa festivo de Navidad aunque no será como el que hemos conocido hasta ahora. "Pensar en la Plaza Alberti, el cinco de enero, con la llegada de los Reyes Magos y miles de personas allí concentradas es una locura", dice el edil. Así, aunque no hay nada cerrado aún porque se va a esperar a ver cómo va evolucionando la pandemia, todo apunta a que Melchor, Gaspar y Baltasar tendrán que buscar otra forma de llegar a Puerto real porque en helicóptero, como es habitual, no será posible.

Tampoco se van a repetir las largas colas y aglomeraciones que en esa misma plaza, -Rafael Alberti- se producen unas semanas antes con la llegada del Cartero Real. "Es otro de los eventos multitudinarios que están también muy en el aire", reconoce el edil. Lo mismo ocurre con la ‘Cabalgata de la Ilusión’ y con quienes van a representar a los monarcas y a otros personajes habituales como el Cartero Real, la Estrella de Oriente o el Heraldo Real. "Entendemos que hay mucha gente que tiene mucha ilusión por hacerlo y que lleva muchos años esperando poder cumplir su sueño, por lo que no queremos que llegados el momento vivan la experiencia a medias", reconoce Fernández, que también trabaja sobre eso.

La única cosa que sí se va a mantener es el Belén Municipal en el Centro Cultural San José. El Ayuntamiento ya ha mantenido un encuentro con la Asociación de Belenistas Ángel Carlier para avanzar en ese aspecto. "Su trabajo no entraña riesgos y queremos que se mantenga la tradición", asegura Fernández.

Con toda la prudencia, se barajan algunas ideas, como la posibilidad de crear en algún edificio público, probablemente en el Centro Cultural San José, una especie de ‘Museo de los Reyes Magos’, que esté funcionando durante todas las fiestas para que los más pequeños pasen por allí.