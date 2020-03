Navantia y los armadores de los cruceros que se van a reparar en la Bahía han reforzado los protocolos de seguridad a aplicar en las próximas obras, según el presidente del comité de empresa del astillero de Cádiz, José Gallardo. "Es algo que nos va a restar agilidad pero es necesario", ha señalado Gallardo, que ha señalado que la programación de varadas no ha sufrido modificaciones pese al impacto a nivel mundial de la epidemia de coronavirus.

La Bahía de Cádiz recibirá en los próximos días a más de 5.000 trabajadores al coincidir la reparación del 'Carnival Victory' en el dique de Puerto Real y del 'Allure of the Seas' en Cádiz. "Nos consta que Carnival tiene un protocolo en marcha y ha dejado personal en Miami", ha señalado el presidente del comité de Cádiz. "Y Royal Caribbean también está aplicando el suyo", ha agregado.

El 'Carnival Victory' tiene previsto llegar este jueves a la Bahía, aunque no entrará en el dique seco de Puerto Real hasta el sábado, según ha indicado Gallardo. La mayoría de los trabajadores que participarán en la reforma se alojarán en dos ferris amarrados en La Cabezuela.

El 'Carnival Victory' es el segundo y último de los barcos construidos en el seno de la Carnival Cruise Line y pertenece a la denominada serie Triumph. Botado en en el año 2000 se someterá a una transformación “de proa a popa” que supondrá una inversión de 176 millones de euros (unos 200 millones de dólares), similar a la que se sometió el 'Carnival Triumph' el año pasado.

En principio, se calcula que la estancia en la factoría gaditana de Navantia se prolongará durante 38 días. Durante ese tiempo, el barco incorporará atracciones gastronómicas como Cucina del Capitano, JavaBlue Café, Fahrenheit 555 Steakhouse, Bonsai Sushi, The Chef’s Table, Guy’s Pig & Anchor Bar-B-Que Smokehouse, Lido Marketplace, según la propia Carnival Cruise Line. Tras la reforma, el Carnival Victory abandonará Cádiz rebautizado y luciendo un nuevo nombre en el casco: Carnival Radiance.

Por su parte, el 'Allure of the Seas' tiene previsto llegar a Cádiz este lunes para una reforma semejante a la realizada en el 'Oasis of the Seas' el pasado mes de octubre, y que implicará una inversión de casi 150 millones de euros. En este caso, la gran mayoría de los trabajadores desplazados a la obra se alojarán en el propio crucero, como ya ocurrió con el 'Oasis'.