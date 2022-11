Navantia expondrá en Innovazul la pala de timón de fabricación aditiva

Navantia participa desde mañana martes en la segunda edición del Encuentro Internacional de Conocimiento y Economía Azul, Innovazul, que se desarrolla en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz hasta el próximo viernes día 2. Para ello, además de tener presencia en varias mesas redondas, Navantia instalará en el patio de entrada del Palacio de Congresos la pala de timón híbrida 3D fabricada en el Centro de Excelencia de Fabricación Aditiva de Navantia (CEFAN) en Puerto Real. Este timón de gran formato realizado mediante fabricación aditiva se presentó en la feria Addit3D 2022 (Bilbao), donde fue galardonado con el Premio Nacional de Innovación en Fabricación Avanzada y Digital.

Con su presencia en Innovazul, Navantia muestra su compromiso con la sostenibilidad del sector naval, las oportunidades de crecimiento que ofrece la economía azul y el potencial de la I+D+i en este ámbito.

La participación de Navantia se concreta con la presencia del director de Navantia Seanergies, Javier Herrador (Mesa Redonda: Economía Azul: un mar de oportunidades); el director de Negocio de Subestaciones y Plataformas Off-Shore, Manuel Braza (Mesa Redonda: Oportunidades y Retos de las Energías Renovables Marinas. Hacia la Independencia Energética); y la directora de Ingeniería, Camino Sánchez Ruiz (Mesa Redonda: La construcción naval y offshore impulsora de la economía azul).

Participarán también el responsable del Centro de Excelencia de Fabricación Avanzada (CEFAN) Víctor Casal (Ponencia: Fabricación aditiva en el sector naval en la Bahía de Cádiz); la directora de Desarrollo de Ecosistema Colaborativo de Navantia Seanergies, Elena Corrales (SEA EU: The Research-Business relationship in the context of blue economy of the SEA-EU territories); el coordinador corporativo de Medio Ambiente, Joaquín Durán (Mesa Redonda: Mares limpios y costas resilientes) y la Innovation lead, Patricia Sierra (SPINAZUL Summit).